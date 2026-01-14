वर्ल्ड कप में 23 दिन बाकी: खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ बोला तो होगा एक्शन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में अफ़रातफ़री

BCB Reaction on Director Nazmul Islam Remark: हाल के दिनों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फ़ाइनेंस कमिटी के अध्यक्ष नजमुल इस्लाम की बेतुकी बयानबाज़ियों ने क्रिकेट बोर्ड- BCB की परेशानी बढ़ा दी है. बोर्ड को इसे लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी. बोर्ड ने उनके दायरे से निकलकर बयान देने वाले अधिकारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात भी कही है. बता दें, मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले रिलीज किया था. फ्रेंचाइजी का यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मिले निर्देश के बाद आया था. इस मामले में उठे विवाद के बीच जब तमीम इक़बाल ने कहा था कि बोर्ड को टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी पर फैसला लेते समय राजनीति या भावनाओं के बजाय क्रिकेट को प्राथमिकता देनी चाहिए.

तमीम इक़बाल को कहा, 'इंडियन एजेंट'

कुछ दिनों पहले नजमुल इस्लाम ने पूर्व कप्तान तमीम इक़बाल को 'इंडिया का एजेंट' और देशद्रोही बता दिया था. और अब उन्होंने कह डाला कि वर्ल्ड कप का फ़ायदा या नुकसान सिर्फ़ खिलाड़ियों को ही होगी.

BCB ने अपने प्रेस रीलीज़ में कहा,"बोर्ड के एक सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में स्पष्ट करना चाहता है, जिन्होंने चिंता पैदा की है. बोर्ड ने उन टिप्पणियों के लिए खेद व्यक्त किया है जो अनुचित, अपमानजनक या दुखदायक हो सकती हैं. ऐसी टिप्पणियां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मूल्यों, सिद्धांतों या आधिकारिक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, न ही वे बांग्लादेश क्रिकेट की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई व्यक्तियों से अपेक्षित आचार संहिता के अनुरूप हैं."

निजी बयानों की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा बोर्ड

क्रिकेट बोर्ड ने ये भी कहा,"बीसीबी दोहराता है कि वह किसी भी निदेशक या बोर्ड सदस्य द्वारा की गई किसी भी बयान या टिप्पणी के लिए समर्थन या जिम्मेदारी नहीं लेता है, जब तक कि इसे बोर्ड के नियुक्त प्रवक्ता या मीडिया और संचार विभाग के माध्यम से औपचारिक रूप से जारी नहीं किया जाता है. इन अधिकृत चैनलों के बाहर की गई कोई भी टिप्पणी निजी तरह की होती है और इसे बोर्ड के विचारों या नीतियों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए."

‘ग़लत बोला तो होगा एक्शन'

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये भी साफ़ कर दिया कि वह हर उस शख़्स के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिसकी गतिविधि या टिप्पणियां क्रिकेटरों के प्रति अनादर दिखाती हैं या बांग्लादेश क्रिकेट की प्रतिष्ठा और अखंडता को नुकसान पहुंचाती हैं.

