अद्भुत रिकॉर्ड..25 का औसत वाले इंग्लैंड बल्लेबाज ने अचानक जड़ दिया दोहरा शतक, 266 रन पारी खेल विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Worcestershire batter Adam Hose: वॉर्सेस्टरशायर के बल्लेबाज एडम होज़ (Adam Hose) जिनका प्रथम श्रेणी औसत 25 के आसपास था, उन्होंने साउथेम्प्टन में हैम्पशायर (Hampshire) के खिलाफ काउंटी चैम्पियनशिप मैच (County Championship match) के पहले दिन (30 जून) अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 266 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया. अपनी पारी में एडम होज़ ने 38 बाउंड्री लगाए. बता दें कि एडम होज़ चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वॉर्सेस्टरशायर (Worcestershire) की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, ऐसा कर एडम होज़ ने डेमियन डी'ओलिवेरा के 237 रन के रिकॉर्ड को तोड़ गिया.

