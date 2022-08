BAN vs AFG Asia Cup T20: बांग्लादेश-अफगानिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला, भारत में कितने बजे से और कहां देख पाएंगे Live मैच, पूरी डिटेल्स

BAN vs AFG Asia Cup T20: बांग्लादेश-अफगानिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला

Asia Cup 2022 Bangladesh vs Afghanistan: एशिया कप 2022 के तीसरे मैच में आज बांग्लादेश-अफगानिस्तान (AFG vs BAN) की टीम का मुकाबला होना है. पहले मैच में अफगानिस्तान ने कमाल का खेल दिखाते हुए श्रीलंकाई टीम को 8 विकेट से हरा दिया था. अब अफगानिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपने विजयी क्रम को बनाए रखने की कोशिश करेगा. वहीं, बांग्लादेश आजके मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी शुरूआत को बड़ा बनाना चाहेगा. दोनों ही टीमों के बीच यह जंग बराबरी की होने की उम्मीद है. बता दें कि टी-20 में बांग्लादेश-अफगानिस्तान (Bangladesh vs Afghanistan Head to Head) के बीच 8 मुकाबले हुए हैं जिसमें बांग्लादेश को 3 मैच में तो वहीं अफगानिस्तान को 5 मैच में जीत मिली है. ऐसे में हेड टू हेड में अफगानिस्तान यहां बांग्लादेश से आगे है. आखिरी बार दोनों टीमों के बीच इसी साल 5 मार्च 2022 को मीरपूर में टी-20 मुकाबला हुआ था जिसमें अफगानिस्तान 8 विकेट से मैच जीतने में सफल रहा था.