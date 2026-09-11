11 चौके, एक छक्का, वनडे स्टाइल में धमाका, शोएब की डांट पड़ते ही बोल पड़ा बाबर का बल्ला, VIDEO

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की तरफ से लताड़ मिलते ही बर्मिंघम टेस्ट में बाबर आजम का बल्ला जमकर चला है. इंग्लैंड दौरे पर बाबर की अगुवाई में पाक टीम का प्रदर्शन का कुछ खास नहीं रहा है. टीम को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ना है. जिसके बाद पूर्व पाक दिग्गज शोएब अख्तर ने उनकी कड़ी आलोचना की थी. उनका कहना है, 'बाबर की पर्सनैलिटी उनके खेल और फैसले लेने के तरीके में दिखती है.'

उन्होंने आगे कहा कि देखिए आप दो अलग-अलग लोगों से दो अलग-अलग तरह के सवाल कर रहे हैं. मैं वहां होता तो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता. बहुत सीधी सी बात है. अगर वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है, यह उनकी अपनी पर्सनैलिटी है. उनकी अपनी पर्सनैलिटी उनके खेल में दिखती है. उनके फैसलों में दिखती है, हर चीज में दिखती है.'

शोएब के लताड़ लगाते ही बाबर आजम का गरजा बल्ला

पूर्व दिग्गज की तरफ से लताड़ मिलते ही बर्मिंघम टेस्ट की दूसरी पारी में बाबर आजम का बल्ला जमकर चला है. उनके शानदार प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 103 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 73.78 की स्ट्राइक रेट से 76 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 11 चौके और एक खूबसूरत छक्का देखने को मिला.

जोश टंग के बने शिकार

दूसरी पारी में बाबर आजम को जोश टंग ने अपना शिकार बनाया है. उनका शानदार कैच कॉक्स ने पकड़ा. इससे पहले पहली पारी में बाबर आजम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह केवल सात रन ही बना पाए थे. उस दौरान भी उन्हें टंग ने ही बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया था.

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