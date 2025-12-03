विवियन रिचर्ड्स- विराट कोहली नहीं, बाबर आजम ने इस खिलाड़ी को बताया ऑल टाइम फेवरेट

Babar Azam on AB de Villiers: पाकिस्तानी दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने अपने ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर का चुनाव किया है. केविन पीटरसन के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए बाबर ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो अपना आइडियल मानते हैं. बाबर ने सचिन तेंदुलकर, विवियनल रिचर्ड्स या वसीम अकरम को नहीं बल्कि एबी डिविलियर्स को ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर बताया है. बाबर ने कहा कि, "आज मैं क्रिकेट में जो कुछ भी कर पाया हूं उसका श्रेय एबी डीविलियर्स को जाता है.

बाबर आजम ने केविन पीटरनसन के साथ इंटरव्यू में कहा "एबी ने मुझे काफी इंस्पायर किया. मैं जब युवा था तो मैं उसकी बल्लेबाजी की कॉपी करता था. कवर पर शॉट मारना, मैं जब 6 साल का था तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मैच के दौरान मैं बॉल बॉय था. पाकिस्तान में यह टेस्ट मैच हो रहा था. पहली बार मैंने वहां एबी को देखा था. मैंने उसे देखकर ही समझ लिया था कि यह कोई बड़ा खिलाड़ी है, उसको देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया था. मुझे पता चल किया कि मेरा आइडियल यहां है. एबी मेरा हीरो रहे हैं."

वर्ल्ड कप जीतने का है सपना

बाबर आजम ने ये भी कहा कि, "उनका सपना वनडे वर्ल्ड कप जीतना है. मैं अपने करियर में एक बार जरूर वर्ल्ड कप जीतना चाहूंगा. इसके अलावा बतौर कप्तान 2022 के टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को हराना मेरे करियर का सबसे यादगार पल था. पहली बार मेरे कप्तान रहते वर्ल्ड कप में हमने भारत को हराया था".

