पाकिस्तान में न्यू ईयर पार्टी में क्यों मचा बवाल? टिकट लेकर भी भीड़ ने चलाए पत्थर, पोल तक उखाड़े- VIDEO

Pakistan: इस्लामाबाद में एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ने नए साल के मौके पर एक म्यूजिक कंसर्ट आयोजित किया था लेकिन क्षमता से अधिक टिकट बेच दिया गया. फिर शुरू हुआ बवाल.

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में न्यू ईयर की पार्टी ने बवाल का रूप ले लिया जिसमें जमकर पत्थर चले और भीड़ ने उत्पात मचाया. दरअसल इस्लामाबाद में एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ने नए साल के मौके पर एक म्यूजिक कंसर्ट आयोजित किया था लेकिन क्षमता से अधिक टिकट बेच दिया गया. इस कुप्रबंधन (मिसमैनेजमेंट) ने हिंसा का रूप ले लिया क्योंकि लोगों को कथित तौर पर टिकट होने के बावजूद कंसर्ट में नहीं जाने दिया गया. 

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सूत्रों ने बताया कि पार्क व्यू सिटी में हो रहे कंसर्ट के लिए परिवारों को 5,000 रुपये और व्यक्तियों को 2,000 रुपये में टिकट बेचे गए थे. हालांकि, कथित तौर पर वैन्यू की क्षमता से अधिक टिकट बेचे गए और दर्शकों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई. फिर क्या था, जमकर बवाल कटा. दर्शकों के लिए रिजर्व किए गए क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ जमा होने लगी. 

आलम यह था कि जिन लोगों के पास वैलिड टिकट था, उन्हें भी गेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. हाउसिंग सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों ने कंसर्ट को रुकवा दिया और उन्हें कॉन्सर्ट स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद टिकट लिए लोगों का बवाल शुरू हो गया. रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर एक पुलिस दल तैनात किया गया था, लेकिन स्थिति बिगड़ने तक वह मूक दर्शक बनी रही.

विरोध के दौरान टिकट लिए लोगों भीड़ और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प हो गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया, जबकि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गार्डों ने भी लाठियां चलाईं. लाठी चलते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ युवाओं को गार्डों पर पत्थर फेंकते और पोल तोड़ते, रेलिंग को तोड़कर पानी में फेंकते देखा जा सकता है. क्लिप में गार्डों को कुछ युवाओं का पीछा करते और उनके साथ मारपीट करते हुए भी देखा जा सकता है.

स्थिति जब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई तब जाकर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया. पुलिस कार्रवाई के दौरान, कुछ प्रदर्शनकारियों को उठाकर थाने ले जाया गया.

Pakistan, New Year 2026, Islamabad
