पाकिस्तान में न्यू ईयर पार्टी में क्यों मचा बवाल? टिकट लेकर भी भीड़ ने चलाए पत्थर, पोल तक उखाड़े- VIDEO

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में न्यू ईयर की पार्टी ने बवाल का रूप ले लिया जिसमें जमकर पत्थर चले और भीड़ ने उत्पात मचाया. दरअसल इस्लामाबाद में एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ने नए साल के मौके पर एक म्यूजिक कंसर्ट आयोजित किया था लेकिन क्षमता से अधिक टिकट बेच दिया गया. इस कुप्रबंधन (मिसमैनेजमेंट) ने हिंसा का रूप ले लिया क्योंकि लोगों को कथित तौर पर टिकट होने के बावजूद कंसर्ट में नहीं जाने दिया गया.

पाकिस्तान में यूं मनी न्यू ईयर की पार्टी



पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में न्यू ईयर की पार्टी ने बवाल का रूप ले लिया जिसमें जमकर पत्थर चले और भीड़ ने उत्पात मचाया. दरअसल इस्लामाबाद में एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ने नए साल के मौके पर एक म्यूजिक कंसर्ट आयोजित किया था लेकिन… pic.twitter.com/uaKBF7y8TH — NDTV India (@ndtvindia) January 2, 2026

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सूत्रों ने बताया कि पार्क व्यू सिटी में हो रहे कंसर्ट के लिए परिवारों को 5,000 रुपये और व्यक्तियों को 2,000 रुपये में टिकट बेचे गए थे. हालांकि, कथित तौर पर वैन्यू की क्षमता से अधिक टिकट बेचे गए और दर्शकों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई. फिर क्या था, जमकर बवाल कटा. दर्शकों के लिए रिजर्व किए गए क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ जमा होने लगी.

The first after-effects of the 2026 New Year celebration at Park View City, Islamabad#NewYear2026 pic.twitter.com/6f0GXtE3cD — Students + (@Students_plus) January 1, 2026

आलम यह था कि जिन लोगों के पास वैलिड टिकट था, उन्हें भी गेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. हाउसिंग सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों ने कंसर्ट को रुकवा दिया और उन्हें कॉन्सर्ट स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद टिकट लिए लोगों का बवाल शुरू हो गया. रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर एक पुलिस दल तैनात किया गया था, लेकिन स्थिति बिगड़ने तक वह मूक दर्शक बनी रही.

विरोध के दौरान टिकट लिए लोगों भीड़ और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प हो गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया, जबकि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गार्डों ने भी लाठियां चलाईं. लाठी चलते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ युवाओं को गार्डों पर पत्थर फेंकते और पोल तोड़ते, रेलिंग को तोड़कर पानी में फेंकते देखा जा सकता है. क्लिप में गार्डों को कुछ युवाओं का पीछा करते और उनके साथ मारपीट करते हुए भी देखा जा सकता है.

स्थिति जब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई तब जाकर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया. पुलिस कार्रवाई के दौरान, कुछ प्रदर्शनकारियों को उठाकर थाने ले जाया गया.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की धरती से आया भारत के लिए खुला समर्थन