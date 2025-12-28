पार्ल रॉयल्स के नाम RCB वाला अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ा, सनराइजर्स ने दी कभी न भूलने वाली शिकस्त

Sunrisers Eastern Cape Beat Paarl Royals By 137 Runs: SA20 लीग का तीसरा मुकाबला 27 दिसंबर 2025 को सनराइजर्स ईस्टर्न केप और पार्ल रॉयल्स के बीच पार्ल में खेला गया. जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी पार्ल रॉयल्स की टीम 11.5 ओवरों में महज 49 रनों पर ढेर हो गई. जिसके साथ ही उसके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह SA20 लीग में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली पहली टीम बन गई है. पार्ल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स की टीम 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जॉर्डन हरमन सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 28 गेंद में 221.42 की स्ट्राइक रेट से 62 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा पारी का आगाज करते हुए क्विंटन डी कॉक ने 24 गेंद में 42 रनों का योगदान दिया.

49 रनों पर ढेर हो गई पार्ल रॉयल्स

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी पार्ल रॉयल्स की टीम 11.5 ओवरों में 49 रनों पर ही ढेर हो गई. टीम के खस्ता हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सर्वोच्च स्कोरर पांचवें क्रम के बल्लेबाज एशा ट्राइब रहे. जिन्होंने 10 गेंदों में 14 रनों की सबसे ज्यादा पारी खेली. उनके अलावा काइल वेर्रेने 17 गेंद में 11 रन बनाने में कामयाब रहे. बाकि के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही आउट हुए.

एनरिच नॉर्टजे ने लिए चार विकेट

सनराइजर्स ईस्टर्न केप की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज एनरिच नॉर्टजे रहे. जिन्होंने अपनी टीम के लिए तीन ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 13 रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा एडम मिल्ने और थारिंदु रत्नायके ने दो-दो एवं मार्को जानसन और सेनुरां मुथुसामी ने एक-एक सफलता प्राप्त की.

आरसीबी भी आईपीएल में 49 रनों पर हो चुकी है ऑलआउट

पार्ल रॉयल्स ही नहीं आईपीएल की मशहूर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी एक मुकाबले में 49 रनों पर ऑलआउट हो चुकी है. 2017 में टूर्नामेंट का एक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कोलकाता में खेला गया था. जहां कोलकाता ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए थे. जिसका पीछा करते हुए पूरी बेंगलुरु की टीम 49 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. तब से अबतक आईपीएल के एक मुकाबले में सबसे कम स्कोर पर आउट होने का रिकॉर्ड आरसीबी के नाम दर्ज है.

यह भी पढ़ें- 'मैं संन्यास...', जिसने इंग्लैंड को 5,468 दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया में दिलाई जीत, वह क्यों लेना चाहता था रिटायरमेंट?