लहराती हुई गेंद पर बाबर आजम कुछ यूं हुए क्लीन बोल्ड, हवा में उड़ गई गिल्लियां - VIDEO

Babar Azam Clean Bowled on Duck PAK vs WI 2nd ODI: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. प्लेइंग 11 में शामिल होने के बाद बाबर आजम शून्य (0 रन) पर आउट हो गए. यह उनके करियर का एक दुर्लभ मौका रहा जब वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. पहले वनडे में बाबर आज़म प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन दूसरे वनडे में मौका मिलने पर भी वह टीम के लिए रन नहीं जोड़ पाए और वेस्टइंडीज़ के तेज गेंदबाज़ जेडेन सेल्स ने बाबर को सिर्फ तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया.

Babar Azam 0(3) vs West Indies



A disappointed comeback by Babar Azam in international cricket 😭😭😭pic.twitter.com/fVQAMk0JOl — Kh4N PCT (@Kh4N_PCT) August 10, 2025

इससे पहले वेस्टइंडीज़ के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब और अब्दुल्लाह शफीक ने पारी की शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी की. सैम अयूब के आउट होने के बाद बाबर आजम बल्लेबाज़ी के लिए आए थे.

इससे पहले पाकिस्तान-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में पाक ने 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था.