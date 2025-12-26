BBL में फिर फ्लॉप हुए बाबर आजम, ऐसे खा गए गच्चा, पीछे मुड़कर देखते ही रह गए - VIDEO

Babar Azam in BBL 2025: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान बाबर आजम का बल्ला इन दिनों हवा में गोते लगा रहा है, जी हां ऐसा इसलिए क्योंकि बीबीएल में भी उनका बल्ला नहीं पा रहा है, अपने खराब प्रदर्शन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी गई फिर टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया लेकिन बाबर अभी भी अपने शॉट सिलेक्शन पर पूरी तरह काम नहीं कर पाए हैं, जिसका खामियाजा उनको आने वाले समय में भी भुगतना पर सकता है.

अब तक बाबर आजम बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स के लिए 5 मैच खेले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 58 रन है. इस सीजन बीबीएल (Most Runs in BBL 2025) में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो टॉप 15 खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं हैं.

Babar Azam was always a Fraud , Still wondering what Sydney sixer saw in him, Tbh he literally bottled four Major Tournaments for Pakistan & unlimited Bilateral Matches with his shit batting, this is his first and last BBL Season.pic.twitter.com/f3pSxMW5ad — SheR•ALI (@Sher__Ali) December 26, 2025

सिडनी सिक्सर्स के लिए मौजूदा सीजन में बाबर आजम का प्रदर्शन

पहले मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स का सामना पर्थ स्कॉचर्स से हुआ, जहां बाबर आज़म बल्ले से प्रभाव नहीं छोड़ सके और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. इस मैच में सिडनी सिक्सर्स को करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा.

दूसरे मैच में सिक्सर्स की टक्कर एडिलेड स्ट्राइकर्स से हुई. इस बार भी बाबर आज़म बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. टीम का प्रदर्शन भी साधारण रहा और सिडनी सिक्सर्स को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी.

हालांकि तीसरे मुकाबले में तस्वीर पूरी तरह बदल गई. सिडनी थंडर्स के खिलाफ बाबर आज़म ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 58 रनों की अहम पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत सिडनी सिक्सर्स ने दमदार खेल दिखाया और 47 रनों से बड़ी जीत दर्ज की.

चौथे मैच में सिडनी सिक्सर्स का सामना मेलबर्न स्टार्स से हुआ, जहां बाबर आज़म एक बार फिर जल्दी आउट हो गए और केवल 2 रन ही बना सके. इस मुकाबले का अंतिम परिणाम खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आया है.

कुल मिलाकर, बाबर आज़म का प्रदर्शन अब तक उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. सिडनी सिक्सर्स को आगे के मैचों में उनसे एक बार फिर बड़ी और निर्णायक पारियों की उम्मीद होगी, ताकि टीम जीत की लय को बरकरार रख सके.