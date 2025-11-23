Babar Azam: बाबर आजम ने की विराट कोहली के इस महारिकॉर्ड की बराबरी, वर्ल्ड क्रिकेट भी चौंका

Babar Azam Equals Virat Kohli: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने जारी ट्राई सीरीज में रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ 42 गेंदों पर अर्धशतक बनाया और टीम को जीत दिलाई. यह बाबर आजम की टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 38वां अर्धशतक है और उन्होंने सर्वाधिक अर्धशतक के रिकॉर्ड की सूची में विराट कोहली की बराबरी कर ली है. खराब फॉर्म के कारण लंबे समय तक टीम से बाहर रहे बाबर आजम को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ टी20 ट्राई सीरीज के लिए वापस बुलाया गया. बाबर ट्राई सीरीज में अभी तक सफल नहीं हुए थे. लेकिन उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खराब फॉर्म से सिलसिले को तोड़ा.

कोहली के बराबर पहुंचे बाबर

बाबर आजम के नाम अब 134 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 127 पारियों में 39.56 की औसत और 128.72 की स्ट्राइक रेट से 4392 रन बनाए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के नाम इस फॉर्मेट में 38 शतक हैं. बाबर ने इस फॉर्मेट में 3 शतक भी लगाए हैं. जबकि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम 125 मैचों की 117 पारियों में 38 अर्द्धशतक हैं. कोहली ने इस फॉर्मेट में एक शतक लगाया है. कोहली के नाम 4188 रन हैं और उनका औसत 48.69 का और स्ट्राइक रेट 137.04 का है.

T20I में सर्वाधिक अर्द्धशतक

38-विराट कोहली (117 पारी)

38- बाबर आजम (127 पारी)*

32- रोहित शर्मा (151 पारी)

30- मोहम्मद रिज़वान (93 पारी)

28- डेविड वार्नर (110 पारी)

28- जोस बटलर (132 पारी)

पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में

पाकिस्तान ने रविवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे को 69 रन से हराकर ट्राई टी20 सीरीज के फाइनल में जगह बना ली. सीरीज की तीसरी टीम श्रीलंका है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. साहिबजादा फरहान और बाबर आजम की तूफानी अर्धशतकीय पारियों और इनके बीच दूसरे विकेट के लिए बनी 103 रन की मजबूत साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाए थे.

साहिबजादा फरहान ने 41 गेंद पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 63 रन की पारी खेली. वहीं बाबर आजम ने 52 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौके लगाते हुए 74 रन बनाए. सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए फखर जमान ने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 10 गेंद पर 27 रन की पारी खेली. जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 2, जबकि रिचर्ड न्गवारा और ब्रैड इवांस ने 1-1 विकेट लिए.

196 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही. पूरी टीम 19 ओवर में 126 रन पर आउट हो गई और 69 रन के बड़े अंतर से मुकाबला हार गई. जिम्बाब्वे की तरफ से रेयान बर्ल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन पर पाकिस्तानी गेंदबाजों का कोई प्रभाव नहीं दिखा. रेयान ने 49 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके लगाते हुए नाबाद 67 रन की पारी खेली. कप्तान सिकंदर रजा ने 18 गेंद पर 23 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका.

पाकिस्तान के लिए उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए. मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट लिए. नसीम शाह, वसीम जूनियर और फहीम अशरफ को 1-1 विकेट मिला. उस्मान तारिक को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.

