विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

PAK vs BAN: बाबर का पाकिस्तान की टीम से कट गया पत्ता, 6 नए खिलाड़ियों को बांग्लादेश दौरे के लिए मिला मौका

बांग्लादेश दौरे के लिए बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं गया है. बोर्ड ने छह नए खिलाड़ियों को पर भरोसा जताया है.

Read Time: 2 mins
Share
PAK vs BAN: बाबर का पाकिस्तान की टीम से कट गया पत्ता, 6 नए खिलाड़ियों को बांग्लादेश दौरे के लिए मिला मौका
Babar Azam

Pakistan ODI Squad: पाकिस्तान की टीम को जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. आगामी सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का भी ऐलान कर दिया है. जहां से कई बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब है. चयनकर्ताओं ने आगामी दौरे के लिए युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जताया है. यहीं वजह है कि टीम में छह नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. ये खिलाड़ी माज सदाकत, शमील हुसैन, गाजी घोरी, साद मसूद और अब्दुल समद का नाम शामिल है. 

 11 मार्च से शुरु हो रहा सीरीज 

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 मार्च से हो रहा है. पहला वनडे जहां 11 मार्च को खेला जाएगा. वहीं दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 13 और 15 मार्च को खेले जाएंगे. टूर्नामेंट के सारे मैच ढाका स्थित शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होंगे. 

बांग्लादेश दौरे के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, माज सदाकत, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शमील हुसैन. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Mohammad Babar Azam, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now