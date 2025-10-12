विज्ञापन
SA vs PAK: बाबर आजम ने 3 रन बनाते ही WTC में बना दिया ये महारिकॉर्ड, रोहित-कोहली भी नहीं कर पाए थे ऐसा

Babar Azam Big Record: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हो रहे सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने जैसे ही 3 रन बनाए, वैसे ही वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 हजार रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए.

Babar Azam: बाबर WTC इतिहास में 3 हजार रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बने
  • बाबर आजम ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में 3000 रन पूरे किए हैं.
  • बाबर आजम एशिया के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में तीन हजार रन बनाए हैं.
  • रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीन हजार रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे.
Babar Azam Big Record: बाबर आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हो रहे सीरीज के पहले मुकाबले में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है. बाबर ने जैसे ही 3 रन बनाए, वैसे ही उन्होंने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में 3000 रन पूरे कर लिए. बाबर एशिया के पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने WTC इतिहास में यह आंकड़ा छुआ है. बाबर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीन हजार रनों का आंकड़ा पार करने वाले आठवें बल्लेबाज हैं. बता दें, पाकिस्तान ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. हालांकि, टीम की शुरुआत खराब हुई और उसने 2 के स्कोर पर ही पहला विकेट गंवा दिया. इसके बाद कप्तान शान मसूद और इमाम उल हक ने दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की साझेदारी की.

रोहित-विराट भी नहीं कर पाए थे ऐसा

भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 हजार रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे. दोनों ही स्टार अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. रोहित ने WTC में 40 मैचों में 2716 रन बनाए हैं, जबकि कोहली ने 46 मैचों में 2617 रन बनाए हैं. 

WTC में सर्वाधिक रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज

  • बाबर आज़म - 3012*
  • शुभमन गिल - 2826
  • ऋषभ पंत- 2731
  • रोहित शर्मा- 2716
  • दिमुथ करुणारत्ने - 2642
  • विराट कोहली- 2617

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज जो रूट हैं. रूट ने 69 टेस्ट की 126 पारियों में 52.86 की औसत से 6080 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज शुभमन गिल हैं. भारतीय कप्तान गिल ने 39 मैचों की 71 पारियों में 2826 रन बनाए हैं. टॉप-10 में बाबर और गिल को छोड़कर अन्य बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हैं. 

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी और उस साल बाबर शानदार फॉर्म में रहे. उन्होंने उस साल 68.44 की शानदार औसत से 616 टेस्ट रन बनाए. इसके बाद उन्होंने 2020 में 67.60 की औसत और 2022  में 69.65 की शानदार औसत से रन बनाए. बाबर 2023 से लीन पैच से गुजर रहे हैं.

