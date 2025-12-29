T20 WC 2026 के रोमांच में लगेगा चार चांद, मैदान पर लौट रहे हैं ये दो स्टार खिलाड़ी!

विज्ञापन
T20 WC 2026 Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को चोट की चिंताओं के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया जाएगा. ऑस्ट्रेलिया 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा, जिससे पहले ये टीम जनवरी में पाकिस्तान में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने बताया है कि चार हफ्तों में पैट कमिंस का एक और स्कैन होगा, जिसके बाद वर्ल्ड कप में उनकी उपलब्धता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. टी20 विश्व कप की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है.

एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, "मुझे लगता है कि पैट कमिंस का चार हफ्तों में एक और स्कैन होगा, जिससे हमें वर्ल्ड कप के लिए उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी. उन्हें 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जाएगा, और फिर हमें पता चलेगा कि उनकी स्थिति कैसी है."

पैट कमिंस को जुलाई में पीठ में स्ट्रेस इंजरी हुई थी, जिसके बाद से कमिंस ने सिर्फ एक ही इंटरनेशनल मैच खेला. इस बीच कमिंस ने पीठ की स्ट्रेस इंजरी से उबरने के लिए रिहैब किया और एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में वापसी की. उस मुकाबले में कमिंस ने 6 विकेट निकाले और ऑस्ट्रेलिया ने 82 रनों से जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया कोई और जोखिम नहीं लेना चाहता था. ऐसे में कमिंस को सीरीज के शेष मुकाबलों से आराम दिया गया.

जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और अकिलीज की चोटों के कारण पूरी एशेज सीरीज से बाहर रहे. हालांकि, उनके फिट होने की संभावना है. मैकडोनाल्ड ने कहा, "जोश गेंदबाजी करने के लिए लौट रहे हैं. ऐसा लगता है कि वह संभावित समय-सीमा के हिसाब से ठीक हो जाएंगे."

 ऑस्ट्रेलिया खेमे के लिए एक और चिंता टिम डेविड हैं. यह विस्फोटक बल्लेबाज बिग बैश लीग (बीबीएल) होबार्ट हरिकेंस की ओर से खेलते हुए चोटिल हो गया था. हैटस्ट्रिंग की वजह से ही इस फिनिशर को साल की शुरुआत में दो महीने के लिए बाहर कर दिया गया था, लेकिन मैकडोनाल्ड का मानना ​​है कि 29 वर्षीय खिलाड़ी इस बड़े 20-ओवर टूर्नामेंट के लिए समय पर फिट हो जाएगा. 

