IND vs AUS: टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 'काल' बना भारत, पिछले चार साल के रिकार्ड्स ने उड़ाई कंगारुओं की नींद

IND vs AUS T20I Series Win Records: ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 फॉर्मेट में भारत ही सबसे बड़ी चुनौती है. टी20 विश्व कप 2024 में भी ग्रुप स्टेज के बेहद अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया भारत से हारकर ही सेमीफाइनल से बाहर हुई थी.

IND vs AUS: टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 'काल' बना भारत, पिछले चार साल के रिकार्ड्स ने उड़ाई कंगारुओं की नींद
IND vs AUS T20I Series Win Records
  • पिछले चार सालों में ऑस्ट्रेलिया को द्विपक्षीय टी20 सीरीज में तीन बार भारत ने हराया है
  • 2022 में ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जो उनकी एक प्रमुख हार थी
  • ऑस्ट्रेलिया-भारत के बीच खेले गए 36 टी20 मैचों में भारत ने 22 और ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैचों में जीत हासिल की है
IND vs AUS T20I Series Win Records: ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट टीम मानी जाती है. वेन्यू और फॉर्मेट कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कोई टीम सबसे बड़ी चुनौती है, तो वो भारतीय टीम है. पिछले चार साल के टी20 के आंकड़े यही कहते हैं. ऑस्ट्रेलिया पिछले चार साल में घर में या फिर विदेश में खेली गई द्विपक्षीय सीरीज में सिर्फ 4 सीरीज हारी है. इन चार सीरीज में तीन बार ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा इंग्लैंड ने एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीती है.

टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी

2022 में ऑस्ट्रेलिया एक द्विपक्षीय टी20 सीरीज हारी थी. ये हार उसे भारत के खिलाफ 1-2 के अंतर से मिली थी. 2023 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 0-2 से हराया था. 2023 में ऑस्ट्रेलिया को भारत में खेली गई सीरीज में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद 2025 में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से अपने घर में भारत के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज 1-2 से गंवानी पड़ी है. सीरीज के 2 मैच बारिश की वजह से धुल गए.

इस तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 फॉर्मेट में भारत ही सबसे बड़ी चुनौती है. टी20 विश्व कप 2024 में भी ग्रुप स्टेज के बेहद अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया भारत से हारकर ही सेमीफाइनल से बाहर हुई थी.

टी20 में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारी रहा है. पांचवें टी20 से पहले खेले गए 36 मैचों में भारतीय टीम ने 22 मैचों में जीत हासिल की, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच जीते हैं. भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज 2025 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिए एक अहम सीरीज मानी जा रही थी. लेकिन, सीरीज बारिश की वजह से प्रभावित रही. दो मैच बारिश की वजह से धुल गए.

