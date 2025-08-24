AUS vs SA: कूपर कोनोली का डबल धमाका, शेन वॉर्न, ब्रैड हॉग का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ा वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई खलबली

Cooper Connolly Script History: मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर कूपर कोनोली की फिरकी का जादू देखने को मिला. इस युवा स्पिनर ने अपने पांचवें ही वनडे में पंजा जड़ा ऑस्ट्रेलिया को उसके वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत दिलाई. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 431 का विशाल स्कोर खड़ा किया. फिर कोनोली की फिरकी में अफ्रीकी टीम फंस गई और 155 रनों पर ढेर हो गई. कूपर कोनोली ने 22 रन देते हुए 5 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया को 276 रनों की बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान कूपर कोनोली ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए.

कूपर कोनोली का डबल धमाका

कूपर कोनोली ने अफ्रीकी टीम के खिलाफ 6 ओवर में 22 रन देते हुए 5 विकेट झटके और यह किसी भी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर के वनडे में सर्वश्रेष्ठ आंकड़ें हैं. इससे पहले, ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर का वनडे में बेस्ट फिगर का रिकॉर्ड ब्रैड हॉग के नाम था, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2005 में 32 रन देते हुए 5 विकेट झटके थे. इसके बाद लिस्ट में शेन वॉर्न हैं. क्रिकेट इतिहास के सर्वाकिलक महान स्पिनर शेन वॉर्न ने 1996 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 9.3 ओवर में 33 रन देते हुए 5 विकेट झटके थे.

वनडे में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर के बेस्ट फिगर

5/22 (6) - कूपर कोनोली बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025

5/32 (10) - ब्रैड हॉग बनाम वेस्टइंडीज, 2005

5/33 (9.3) - शेन वार्न बनाम वेस्टइंडीज, 1996

5/35 (7.5) - माइकल क्लार्क बनाम श्रीलंका, 2004

5/35 (9) - एडम ज़म्पा बनाम न्यूजीलैंड, 2022

कूपर कोनोली ने सिर्फ 22 साल और 2 दिन का उम्र में पंजा जड़ा है और वो अब वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए पंजा जड़ने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड क्रेग मैकडरमॉट के नाम था, जिन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ 22 साल और 204 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. जबकि इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर मिचेल स्टार्क हैं, जिन्होंने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ 22 साल और 211 दिन की उम्र में फाइफर लिया था.

वनडे में पंजा जड़ने वाले सबसे युवा ऑस्ट्रेलियाई

22साल, 2 दिन - कूपर कोनोली बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025*

22 साल, 204 दिन - क्रेग मैकडरमॉट बनाम पाकिस्तान, 1987

22 साल, 211 दिन - मिचेल स्टार्क बनाम पाकिस्तान, 2012

22 साल, 318 दिन - ब्रूस रीड बनाम भारत, 1986

22 साल, 326 दिन - माइकल क्लार्क बनाम श्रीलंका, 2004

