'लगभग सभी आईपीएल टीमों ने...', ब्रेविस ने जड़ा रिकॉर्ड शतक, तो एबीडि विलियर्स ने कह दी यह बड़ी बात

Dewald Brevis record century:
  • दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में 42 गेंदों पर शतक जड़ा
  • ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के लिए फटाफट क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए
  • एबीडि विलियर्स ने ब्रेविस की तारीफ करते हुए उसे सर्वकालिक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खिलाड़ी बताया
Dewald Brevis's record century: दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 (Australia vs South Africa, 2nd T20I) में दिखा दिया कि वह किस स्तर के बल्लेबाज हैं. ब्रेविस 41 गेंदों पर शतक जड़कर 'फटाफट क्रिकेट' में दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरे सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. पहले नंबर पर डेविड मिलर हैं, जिन्होंने साल 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ35 गेंदों पर शतक जड़ा था. ब्रेविस के बल्ले से शतक निकला, तो उनके आदर्श और पूर्व महान बल्लेबाज एबीडि विलियर्स ने इस युवा बल्लेबाज के बारे में बड़ी बात कह दी

एबी ने X पर कमेंट करते हुए लिखा, 'मेगा नीलामी में आईपीएल टीमों के पास ब्रेविस को लेने का बड़ा मौका था, लेकिन ज्यादातरों ने अवसर गंवा दिया. हालाकिं, चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही भाग्यशाली रहा. और यह लड़का सर्वकालिक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है.' वैसे यहां बता दें कि चेन्नई ने भी ब्रेविस को चोटिल गुर्जपनीत सिंह की जगा टीम में लिया था और वह रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में आए थे.' और उन्होंने 6 पारियों में 37.50 के औसत, 180 के स्ट्राइक-रेट से 225 रन बनाए थे. 

बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने एबी की बात समर्थन किया है. दो राय नहीं कि बात एकदम सही है

फैन एबीडि विलियर्स के कमेंट पर गंभीर प्रतिक्रिया दे रहे हैं

यह पारी बताने के लिए काफी है कि चेन्नई के हाथ लॉटरी लगी है

इन भाई साहब ने ब्रेविस को दक्षिण अफ्रीका का युवराज सिंह करार दिया है

