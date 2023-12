AUS vs PAK: बिना बाउंड्री और नो-बॉल के ऑस्ट्रेलिया ने एक गेंद पर बटोर लिए 5 रन, देखें हैरान करने वाला वीडियो

AUS vs PAK: ऑस्ट्रेलिया ने दौड़कर लिए पांच रन

Australia Take Five Runs Without Boundary Or No Ball: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न में बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच में बाबर एंड कंपनी को 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हुए मुकाबले में कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 318 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम पहली पारी में 264 रन ही बना पाई. ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद दूसरी पारी में 262 रन बनाए और पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर पाकिस्तान को जीत के लिए 317 रनों का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में 232 रनों पर ऑल-आउट हुई और 79 रनों से मैच हार गई. वहीं इस मैच में कुछ ऐसा भी देखने को मिला, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने एक गेंद पर पांच रन बटोर रहे, हैरानी की बात यह है कि इस दौरान ना तो कोई बाउंड्री आई और ना यह गेंद वाइड और नॉ-बाल थी, यानि ऑस्ट्रेलिया ने एक लीगल डिलवरी पर बिना बाउंड्री के पांच रन बटोर लिए.