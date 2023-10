AUS vs NZ: भारतीय मूल के रचिन रवींद्र ने दोहराया इतिहास, World Cup में ऐसा कमाल करने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज बने

इसके अलावा रचिन रवींद्र ने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. रचिन ने 77 गेंद पर शतक लगाया था. वहीं. इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में रवींद्र ने 82 गेंद पर शतक लगाने का कमाल कर दिखाया था.

न्यूज़ीलैंड के लिए सबसे तेज़ वर्ल्ड कप शतक (गेंदों के हिसाब से)

77 - रचिन रवींद्र Vs ऑस्ट्रेलिया, धर्मशाला, 2023

82 - रचिन रवींद्र Vs इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2023

83 - डेवोन कॉनवे Vs इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2023

88 - मार्टिन गुप्टिल Vs BAN, हैमिल्टन, 201

बता दें कि इस वर्ल्ड कप में रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) ने 400 से ज्यादा रन बना लिए हैं. उनकी बल्लेबाजी इस वनडे वर्ल्ड कप में कमाल की रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में रवींद्र ने 89 गेंद पर 116 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल रहे हैं.

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और 388 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने शानदार शतक लगाया था. ट्रेविस हेड ने 109 रन की पारी खेली थी.