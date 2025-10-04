Aus vs Ind: यह एक अव्यावहारिक बात है, चीफ सेलेक्टर अगरकर ने बताया, क्यों रोहित से ली गई वनडे कप्तानी

India tour of Australia: लगभग सभी ने मान लिया था कि करीब आठ महीने पहले अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अगले एक-दो साल नहीं, बल्कि साल 2027 विश्व कप में भी भारत के कप्तान हो सकते हैं, लेकिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे (Aus vs Ind) के लिए घोषित हुई वनडे टीम में अगरकर एंड कंपनी ने टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी वनडे की कप्तानी सौंपते हुए तमाम अनुमानों और आंकलनों को ध्वस्त कर दिया. चीफ सेलेक्टर अगरकर ने यह फैसला हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI सचिव देवाजीत सैकिया से बातचीत करने के बाद लिया. रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ किया कि रोहित को फैसले के बारे में जानकारी दे दी गई थी. हालांकि, जब अगरकर से रोहित और विराट के साल 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे टाल दिया.

अगरकर ने कहा,'तीन फॉर्मेटों में तीन अलग-अलग कप्तान होना बहुत ही अव्यवारिक बात है. इसलिए हमने शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाने का फैसला किया.', पूर्व पेसर बोले, रोहित और विराट वर्तमान में एक यही फॉर्मेट खेल रहे हैं. जहां तक दोनों के 2027 विश्व कप में खेलने की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें आज इस बारे में बात करने की जरूरत है. लेकिन कप्तानी में बदलाव वह बात है,जिसे लेकर हमारा विचार था.'

फैसले के पीछे एक नहीं कई वजह

उन्होंने कहा, 'वास्तव में कई बातें थीं. पहली बात तो यह है कि खेल के तीनों फॉर्मेटों में तीन अलग-अलग कप्तान होना प्लानिंग के लिहाज से अव्यवहारिक बात है. दूसरा यह है कि किसी न किसी स्तर पर आपको यह देखना शुरू करना होगा कि अगला विश्व कप कहां होगा. साथ ही, यह एक ऐसा फॉर्मेट है, जो अब सबसे कम खेला जाता है. ऐसे में आप आप अगली कतार में खड़े खिलाड़ियों को ज्यादा मैच नहीं दे पाते. या फिर कोई अगला खिलाड़ी कप्तान बनने जा रहा है, या टीम में होने जा रहा है, तो उसे खुद को तैयार करने या रणनीति बनाने के लिए ज्यादा मैच नहीं मिलते.'अगरकर ने यह नहीं बताया कि कप्तानी के हटाए जाने को लेकर रोहित ने कैसी प्रतिक्रिया दी, लेकिन चीफ सेलेक्टर ने यह जरूर कहा है कि उन्हें हटाने का फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल था.

'ये फैसले आपको लेने पड़ते हैं'

यह भी एक अहम बात है कि 8 महीने पहले ही रोहित की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. अगरकर ने कहा, 'अगर वह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भी जीतते, तो भी उन्हें कप्तानी से हटाने का फैसला बहुत मुश्किल होता क्योंकि भारत के लिए उन्होंने बतौर कप्तान शानदार प्रदर्शन किया है. लेकिन कभी-कभी आपको यह देखना होता है कि आगे क्या खड़ा है. आप बतौर टीम कहां खड़े हैं और टीम का सर्वश्रेष्ठ हित किस बात में है. अब चाहे यह अब हो या फिर छह महीने बाद. ये वो फैसले हैं जो आपको लेने पड़ते हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)और यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.