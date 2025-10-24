विज्ञापन
Virat Kohli: टीम इंडिया जब सिडनी में मैदान पर उतरेगी, तो जीत-हार से इतर सबसे ज्यादा चर्चा और नजरों में विराट कोहली होने जा रहे हैं

Aus vs Ind: 'वह इस मामले में थोड़े अनिश्चित थे', पूर्व कोच शास्त्री ने जारी की फेवरेट कोहली के लिए वॉर्निंग

Shastri find out Kohli's fault: पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (Aus vs Ind) लगातार दूसरे वनडे में शून्य पर क्या आउट हुए मानो सीरीज जीत-हार से इतर सारी चर्चा का केंद्र कोहली बन गए. पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा ऐसी शुरू हो गई मानो पता नहीं कौन सा बड़ा तूफान आ गया! चर्चा भी अलग-अलग. कोई कोहली के संन्यास को लेकर बातें करने लगा, तो कोई उनके साल 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर कुछ कह रहा था. बहरहाल, अब इस मुद्दे पर कोहली के खासे नजदीकी रहे और पूर्व कोच रवि शास्त्री ने मुंह खोला है. शास्त्री ने कहा है कि विराट को जल्द ही रन बनाने होंगे और यह आसान होने नहीं जा रहा. 

दूसरे वनडे में फॉक्स टीवी पर कमेंट्री के दौरान शास्त्री ने कहा, 'उसे यहां से बहुत जल्द ही रन बनाने होंगे. भारत में व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में एक जगह के लिए मुकाबला इतना कड़ा हो चला है कि कोई भी खुद को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकता. फिर चाहे यह विराट हों, रोहित या फिर टीम का कोई भी दूसरा सदस्य.' पूर्व ऑलराउंडर बोले, 'जहां मुकाबला कड़ा होता है, वहां राह आसान नहीं होने जा रही है. वह एक बार फिर से चूक गए. फुटवर्क को लेकर भी वह थोड़े संदिग्ध रहे. ऐसा अक्सर नहीं होता. उनका रिकॉर्ड असाधारण है और इसे देखते हुए लगातार दो बार जीरो करने से वह खुद खासे निराश होंगे.'

इससे पहले शास्त्री रोहित और विराट दोनों के लंबे अंतराल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को लेकर बात की थी. तब शास्त्री ने कहा था, 'जब आप लंबे अंतराल बाद वापसी करते हो, तो आप वास्तव में 'जंग' लगे होते हैं. किसी भी विदेशी टीम के लिए  ऑस्ट्रेलिया में खेलना आसान नहीं होता. आप किसी से पर्थ या एडिलेड में किसी मैच से दो दिन पहले यह नहीं कह सकते कि आप खुद को हालात से ढाल लें. खासतौर पर तब, जब स्तरीय पेस बॉलरों के खिलाफ अतिरिक्त उछाल होता है. बहरहाल, इसका जवाब समय देगा. वे एडिलेड जाएंगे और उनके पास कुछ खाली दिन होंगे.' 

कुल मिलाकर अब एडिलेड इतिहास है. यहां रोहित ने तो जवाब दे दिया, लेकिन कोहली अपने लिए पहले से ही पैदा कर दिए गए सवाल को और वजनदार बना गए. और अब जब टीम इंडिया सिडनी में शनिवार को तीसरे मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी, तो सबसे ज्यादा सवालों और नजरों के घेरे में विराट कोहली ही होंगे

