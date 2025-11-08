विज्ञापन
Aus vs Ind 5Th T20I: गंभीर के इस प्लान ने चौंकाया, आखिर गौतम के दिल में क्या है, टी20 विश्व कप से पहले बचे इतने मैच, सवाल है बड़ा

Australia vs India, 5th T20I: आखिरी मैच रद्द होने के साथ ही टीम सूर्यकुमार यादव ने कंगारूओं के खिलाफ सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया

India tour of Australia, 2025: आखिरी मुकाबले को बारिश ने धो दिया

Australia vs India: ब्रिस्बेन में मेजबान ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पांचवें टी20 (Aus vs Ind) टी20 मैच में खराब मौसम के कारण 4.5 ओवरों के बाद ही मैच पर ब्रेक लग गया, लेकिन सवाल तो टॉस के बाद ही खड़ा गया था. फैंस और पूर्व क्रिकेटर दबी जुबां में बात कर रहे थे. भारत आखिरी मैच से पहले ही 2-1 की बढ़त पर था. और ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर सीरीज तीसरी सीरीज जितने के लिहाज से मैच बड़ा हो चला था. इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया में साल 2015-16 में मेजबानों को 3-0 और फिर 2020-21 में 2-1 से हराया था. लेकिन आखिरी मैच शुरू होने से पहले ही जब टीम इंडिया का एक अटपटा फैसला सामने आया, तो चर्चा और सवाल होने शुरू हो गए. और यह फैसला था तिलक वर्मा को  बाहर बैठाकर उस रिंकू सिंह (Rinku Singh) को नंबर-4 पर इलेवन में शामिल करना, जिनकी पहचान एक फिनिशर के रूप में है और जो स्लॉग ओवरों में खेलने के लिए आते रहे हैं. 

गंभीर की यह कैसी प्लानिंग?

जब भारत के लिए सीरीज के स्कोर को 3-1 करना एक प्रमुख टारगेट था, तब तिलक वर्मा को बाहर बैठा कर रिंकू सिंह को नंबर चार पर खिलाने का फैसला किसी के गले नहीं उतरा. सभी यह आंकलन करने में जुटे थे कि आखिर रिंकू को नंबर चार पर खिलाने से कौन सा उद्देश्य की पूर्ति होती है. सिवाय रिंकू को सिर्फ 'चलायमान' रखने को छोड़कर! बहरहाल इस फैसले के बाद अब बहस नई लाइन पर शुरू हो चली है

और क्या-क्या प्रयोग करेंगे गंभीर?

फैंस अब इस तरह की बातें करने लगे हैं अब जबकि टीम इंडिया अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की ओर चल पड़ी है, तो इस दौरान गंभीर क्या-क्या प्रयोग करेंगे? वे कब तक प्रयोग करेंगे? और अगर करेंगे, तो कहां जाकर रुकेंगे? वजह यह है कि विश्व कप की संभावित टीम को मेगा इवेंट से पहले एक साथ कुछ तो मैच देने ही होंगे. ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म होने के बाद भारत को टी20 विश्व कप से पहले दस मैच खेलने हैं. वैसे मेगा इवेंट के लिए भारत के पास तैयारी के लिए पर्याप्त मैच हैं. 

विश्व कप से पहले भारत के पास हैं इतने मैच 

अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20  विश्व कप से पहले टीम सूर्यकुमार यादव के पास दस मैच हैं. इनमें पांच मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच खेले जाएंगे, तो बाकी मैच मैच अगले साल भारत दौरे पर आने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि गौतम गंभीर टी20 विश्व कप से कितने मैच पहले तक मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम और संभावित इलेवन के स्वरूप को तय कर पाते हैं

