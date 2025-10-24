विज्ञापन
विशेष लिंक

Aus vs Ind 3rd ODI: सिडनी में टीम इंडिया के आंकड़ों ने पैदा कर दी फैंस में सिरहन, मगर एक यह उम्मीद भी है, बदलेगी तस्वीर?

Aus vs Ind: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर कप्तान शुभमन गिल के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज खुद को सूपड़ा साफ होने से बचाना है

Read Time: 3 mins
Share
Aus vs Ind 3rd ODI: सिडनी में टीम इंडिया के आंकड़ों ने पैदा कर दी फैंस में सिरहन, मगर एक यह उम्मीद भी है, बदलेगी तस्वीर?
India tour of Australia, 2025: गिल अभी तक प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं
  • सिडनी के एससीजी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 19 वनडे मैचों में भारत ने केवल दो मैच जीते हैं
  • ऑस्ट्रेलिया ने एससीजी में वनडे में 16 मुकाबले जीते हैं जबकि भारत को इस मैदान पर सिर्फ दो सफलताएं मिली हैं
  • टेस्ट मैचों में भी भारत का प्रदर्शन खराब रहा है जहां उसने 16 मैचों में केवल एक ही जीत हासिल की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Austraia 3rd ODI: शुरुआती दो वनडे मैचों में मार, और टीम इंडिया सीरीज से बाहर! अभी तक तो तीन मैचों की इस छोटी सीरीज में भारत की कहानी ऐसी ही रही है. करोड़ों फैंस को भरोसा है कि टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) में कंगारुओं को पटखनी देने का माद्दा है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है, भाई ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी थोड़े ही जीती है. लेकिन यह अब इतिहास है. बहुत बातें बदल चुकी हैं. टीम का SOP (सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग प्रोजिसर) बदल चुका है, कप्तानों के चेहरे बदल चुके हैं. लेकिन इससे  अलक बात यह है कि सिडनी के एससीजी (SSG) पर खेले जाने वाले इस तीसरे मुकाबले के आंकडों ने फैंस के भीतर सिरहन पैदा कर दी है, लेकिन इन खराब आंकड़ों में कुछ ऐसा भी छिपा है, जो करोड़ों फैंस के साथ-साथ टीम को  भी उम्मीद और  भरोसा दे रहा होगा, जिसका जिक्र प्रबंधन अपनी स्पीच में खिलाड़ियों के सामने कर सकता है.

बहुत ही ज्यादा खराब है कहानी!

इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 19 वनडे मैच खेले गए हैं. लेकिन आप देखिए कि तस्वीर कितनी भयावह है!ऑस्ट्रेलिया ने 16 मैच जीते हैं, तो भारत सिर्फ 2 ही मैच अपने खाते में जमा कर सका है, 1 मैच में कोई फैसला नहीं आया. भारत को ये दो जीतें क्रमश: साल 2008 और 2016 में मिलीं.

लगे हाथ टेस्ट के भी आकंड़े जान लो

जब बात आंकड़ों की चली ही है, तो जो हाल भारत का सिडनी में वनडे में है, कमोबेश वैसा ही टेस्ट में भी है. यहां खेले 16 टेस्ट मैचों में भारत एक ही टेस्ट जीत सका है जबकि 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 7 टेस्ट मैच ड्रॉ छूटे. बहरहाल, टी20 में यहां कंगारुओं को डरना होगा. 

टी20 फॉर्मेट में भारत बीस है मेजबानों पर

खेल के दो पारंपरिक फॉर्मेटों में कंगारू भले ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर भारतीयों पर भारी है,लेकिन युवाओं ने टी20 में दिखाया है कि अगर आंकड़े ही सबकुछ हैं, तो वह इस फॉर्मेट में उनके खिलाफ बीस हैं. यहां खेले गए 4 मैचों में ऑस्ट्रेलिया 1 ही मैच जीत सका है, जबकि 3 मैच भारत ने अपने नाम किए हैं. और यही वह छोटी सी उम्मीद है, जो युवा कप्तान शुभमन गिल अपने युवा खिलाड़ियों के सामने स्पीच में कर सकते हैं, हडल में कर सकते हैं कि हम इस कंगारू टीम को सिडनी में मात दे सकते हैं क्योंकि टी20 के आंकड़े यह साबित करते हैं. 

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Australia, Australia Vs India 2025, Shubman Singh Gill, Virat Kohli, Cricket, Australia Vs India 10/25/2025 Auin10252025258925
Get App for Better Experience
Install Now