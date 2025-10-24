Aus vs Ind 3rd ODI: सिडनी में टीम इंडिया के आंकड़ों ने पैदा कर दी फैंस में सिरहन, मगर एक यह उम्मीद भी है, बदलेगी तस्वीर?

India vs Austraia 3rd ODI: शुरुआती दो वनडे मैचों में मार, और टीम इंडिया सीरीज से बाहर! अभी तक तो तीन मैचों की इस छोटी सीरीज में भारत की कहानी ऐसी ही रही है. करोड़ों फैंस को भरोसा है कि टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) में कंगारुओं को पटखनी देने का माद्दा है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है, भाई ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी थोड़े ही जीती है. लेकिन यह अब इतिहास है. बहुत बातें बदल चुकी हैं. टीम का SOP (सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग प्रोजिसर) बदल चुका है, कप्तानों के चेहरे बदल चुके हैं. लेकिन इससे अलक बात यह है कि सिडनी के एससीजी (SSG) पर खेले जाने वाले इस तीसरे मुकाबले के आंकडों ने फैंस के भीतर सिरहन पैदा कर दी है, लेकिन इन खराब आंकड़ों में कुछ ऐसा भी छिपा है, जो करोड़ों फैंस के साथ-साथ टीम को भी उम्मीद और भरोसा दे रहा होगा, जिसका जिक्र प्रबंधन अपनी स्पीच में खिलाड़ियों के सामने कर सकता है.

बहुत ही ज्यादा खराब है कहानी!

इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 19 वनडे मैच खेले गए हैं. लेकिन आप देखिए कि तस्वीर कितनी भयावह है!ऑस्ट्रेलिया ने 16 मैच जीते हैं, तो भारत सिर्फ 2 ही मैच अपने खाते में जमा कर सका है, 1 मैच में कोई फैसला नहीं आया. भारत को ये दो जीतें क्रमश: साल 2008 और 2016 में मिलीं.

लगे हाथ टेस्ट के भी आकंड़े जान लो

जब बात आंकड़ों की चली ही है, तो जो हाल भारत का सिडनी में वनडे में है, कमोबेश वैसा ही टेस्ट में भी है. यहां खेले 16 टेस्ट मैचों में भारत एक ही टेस्ट जीत सका है जबकि 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 7 टेस्ट मैच ड्रॉ छूटे. बहरहाल, टी20 में यहां कंगारुओं को डरना होगा.

टी20 फॉर्मेट में भारत बीस है मेजबानों पर

खेल के दो पारंपरिक फॉर्मेटों में कंगारू भले ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर भारतीयों पर भारी है,लेकिन युवाओं ने टी20 में दिखाया है कि अगर आंकड़े ही सबकुछ हैं, तो वह इस फॉर्मेट में उनके खिलाफ बीस हैं. यहां खेले गए 4 मैचों में ऑस्ट्रेलिया 1 ही मैच जीत सका है, जबकि 3 मैच भारत ने अपने नाम किए हैं. और यही वह छोटी सी उम्मीद है, जो युवा कप्तान शुभमन गिल अपने युवा खिलाड़ियों के सामने स्पीच में कर सकते हैं, हडल में कर सकते हैं कि हम इस कंगारू टीम को सिडनी में मात दे सकते हैं क्योंकि टी20 के आंकड़े यह साबित करते हैं.



