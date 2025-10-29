AUS vs IND 1st T20: पठान हुए अशर्दीप पर ' निशब्द', सोशल मीडिया पर फैंस बहुत बुरी तरह भड़के

Australia vs India, 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को शुरू हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पहले न्योता पाकर भारत ने आसान पिच पर बैटिंग तो अच्छी की. दूसरी बार बारिश से मैच रुकने के समय भारत का स्कोर 9.4 ओवरों में 97 रन था. कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) न छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था, लेकिन टॉस होने के बाद से दूसरे ब्रेक से खेल रुकने तक करोड़ों फैंस के बीच चर्चा लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) तक सिमट कर रह गई. एक तरफ अजीब सी खामोशी थी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा रह-रहकर प्रतिक्रियाओं में उबल रहा था. किसी का गुस्सा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पर निकल रहा है, तो किसी का किसी बात पर. पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) तो इतने सन्न रह गए कि X पर किए पोस्ट में उन्होंने सिर्फ 'अर्शदीप' लिख कर छोड़ दिया और यह अपने आप में बहुत कुछ कहने और बताने के लिए काफी है.
Arshdeep singh…— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 29, 2025
आप कमेंट देखिए. यह कमेंट तो बहुत सरल और किसी शालीन फैन ने लिखा है.
Agree or die pic.twitter.com/OeJGfMXh3P— Rocky (@RockyWired) October 29, 2025
इस फैन को समझ मेंं आ रहा है, तो बाकियों को भी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा
Arshdeep Singh win us the T20I world cup still he is not in playing eleven, we all know the reason why.— Pankaj Agrawal (@iampankaj_007) October 29, 2025
फैंस का एक बड़ा वर्ग सफाई जाता है...लेकिन हेड कोच वास्तव में सफाई देंगे..और देंगे तो क्या देंगे?
It's just sad to see how we are treating Arshdeep Singh, one of our best bowlers, maybe best in T20 cricket (after Bumrah oc) and he's just being dropped again and again? This is just unacceptable, Gautam Gambhir needs to clarify things here. #ArshdeepSingh#INDvsAUS pic.twitter.com/8k1qN27kCd— Ritik Pratap Singh Patel (@patelritiq) October 29, 2025
यह गुस्से के स्तर की शुरुआत भर है. इससे आगे भी 'उच्च स्तरीय' शब्दों का इस्तेमाल किया गया है
Gautam Gambhir should be sacked ASAP!— BaklolCricker (@BaklolCricker) October 29, 2025
Dropping Arshdeep – India's highest T20 wicket-taker – for Harshit Rana?
This is dirty politics, not selection#AUSvIND #arshdeepsingh
pic.twitter.com/EZSapoMKI3
वास्तव में कोई मतलब नहीं बनता. हमें भी समझ नहीं आ रहा. गौतम गंभीर ही बेहतर बता सकते हैं
What The Hell Are You Doing GG And Ajit. Dropped Best T20 Bowler. It's Call Dirty Politics. Arshdeep Should Play Every T20 Matches For Indian before bumrah i fit this guy in t20 playing 11 because this man earn it. No way dropped arshdeep for rana 🤡. #arshdeepsingh #INDvsAUS pic.twitter.com/A1yXx1uBTs— 𝕳𝖆𝖗𝖎𝖓𝖉𝖊𝖗 (@its_harinder07) October 29, 2025
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं