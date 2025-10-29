विज्ञापन
विशेष लिंक

AUS vs IND 1st T20: पठान हुए अशर्दीप पर ' निशब्द', सोशल मीडिया पर फैंस बहुत बुरी तरह भड़के

Australia vs India, 1st T20I: भारत ने पहली पाली में बारिश के कारण दूसरे ब्रेक तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन सारी चर्चा भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 बॉलर को बाहर बैठाने तक सिमट कर रह गई

Read Time: 2 mins
Share
AUS vs IND 1st T20: पठान हुए अशर्दीप पर ' निशब्द', सोशल मीडिया पर फैंस बहुत बुरी तरह भड़के
India tour of Australia, 2025: पहली पाली में सारी चर्चा खेल से इतर अर्शदीप तक सिमट कर रह गई

Australia vs India, 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को शुरू हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पहले न्योता पाकर भारत ने आसान पिच पर बैटिंग तो अच्छी की. दूसरी बार बारिश से मैच रुकने के समय भारत का स्कोर 9.4 ओवरों में 97 रन था. कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) न छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था, लेकिन टॉस होने के बाद से दूसरे ब्रेक से खेल रुकने तक करोड़ों  फैंस के बीच चर्चा लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) तक सिमट कर रह गई. एक तरफ अजीब सी खामोशी थी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा रह-रहकर प्रतिक्रियाओं में उबल रहा था. किसी का गुस्सा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पर निकल रहा है, तो किसी का किसी बात पर. पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) तो इतने सन्न रह गए कि X पर किए पोस्ट में उन्होंने सिर्फ 'अर्शदीप' लिख कर छोड़ दिया और यह अपने आप में बहुत कुछ कहने और बताने के लिए काफी है.

आप कमेंट देखिए. यह कमेंट तो बहुत सरल और किसी शालीन फैन ने लिखा है.

इस फैन को समझ मेंं आ रहा है, तो बाकियों को भी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा

फैंस का एक बड़ा वर्ग सफाई जाता है...लेकिन हेड कोच वास्तव में सफाई देंगे..और देंगे तो क्या देंगे?

यह गुस्से के स्तर की शुरुआत भर है. इससे आगे भी 'उच्च स्तरीय' शब्दों का इस्तेमाल किया गया है

वास्तव में कोई मतलब नहीं बनता. हमें भी समझ नहीं आ रहा. गौतम गंभीर ही बेहतर बता सकते हैं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arshdeep Singh, India, Australia, Australia Vs India 2025, Australia Vs India 10/29/2025 Auin10292025258929, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com