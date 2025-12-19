AUS vs ENG: ट्रेविस हेड ने लगातार चौथे टेस्ट में ठोका शतक, डॉन ब्रैडमैन के महारिकॉर्ड की बराबरी कर मचाया तहलका

Travis Head Equal Don Bradman Record: इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड ओवल में हो रहे सीरीज के तीसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने तीसरे दिन शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. जो रूट की गेंद पर सीधे वी में खेलकर बाउंड्री बटोरने के साथ ही हेड ने अपना शतक पूरा किया. हेड ने अपने शतक के लिए 146 गेंदें ली. एडिलेड में लगातार चौथे टेस्ट में हेड के बल्ले से शतक आया है. इससे पहले उन्होंने इसी मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ दो, और भारत के खिलाफ मैच में शतक जड़ा था. इस शतक के साथ ही ट्रेविस हेड ने डॉन ब्रैडमैन के महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

एडिलेड ओवल में ट्रेविस हेड का प्रदर्शन

बात अगर बीते चार टेस्ट की करें तो 2022 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 175 और 38* नाबाद की पारी खेली थी. इसके बाद 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 119 रन बनाए. जबकि भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में उन्होंने एडिलेड में 140 रनों की पारी खेली थी. वहीं अब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने दूसरी पारी में शतक ठोका है.

बात अगर इस मैदान पर उनके रिकॉर्ड की करें तो 8 मैचों की 11 पारियों में उन्होंने 780 रन बनाए हैं. एडिलेड में हेड का औसत 86.66 का है. इस दौरान उनके बल्ले से चार शतक और दो अर्द्धशतक आए हैं.

डॉन ब्रैडमैन के खास क्लब में हुए शामिल

ट्रेविस हेड ने किसी एक ऑस्ट्रेलियाई मैदान पर लगातार चार टेस्ट में शतक लगाने के खास क्लब में जगह बना ली है. इस क्लब में डॉन ब्रैडमैन, वैली हैमंड, माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ मौजूद हैं. डॉन ब्रैडमैन ने 1928 से 1932 के बीच मेलबर्न में लगातार चार टेस्ट में शतक लगाया था. जबकि वैली हैमंड ने सिडनी में यह कारनामा किया था. वहीं माइकल क्लार्क ने एडिलेड में और ट्रेविस हेड ने एडिलेड में यह कारनामा किया है.

ऑस्ट्रेलियाई मैदान पर लगातार चार टेस्ट में शतक

डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया), मेलबर्न (1928-1932)

वैली हैमंड (इंग्लैंड), सिडनी (1928-1936)

माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया), एडिलेड (2012-2014)

स्टीवन स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), मेलबर्न (2014-2017)

ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया), एडिलेड (2022-2025)

