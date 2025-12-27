AUS vs ENG: हैरी ब्रूक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वीरेंद्र सहवाग, डेविड वॉर्नर. एडम गिलक्रिस्ट का कीर्तिमान किया ध्वस्त

Harry Brook World Record: ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच जीतने का इंग्लैंड का लंबा इंतजार समाप्त हो गया है. मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ही दिन 4 विकेट से हरा दिया. जीत इंग्लैंड के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए बेहद अहम है. इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य मिला था. जीत के लिए मिले 175 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी इंग्लैंड को जैक क्रॉली और बेन डकेट ने 51 रन की मजबूत शुरुआत दी. डकेट 26 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए. क्रॉली ने 37 रन बनाए. दोनों ओपनरों के अलावा जैकब बेथेल ने 40 रन की पारी खेलकर सीरीज में टीम की पहली जीत को संभव बनाया. हैरी ब्रूक 18 और जेमी स्मिथ 3 रन बनाकर नाबाद रहे. इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर मैच जीता. हैरी ब्रूक ने भले ही 18 रन बनाए. लेकिन इस पारी के दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

हैरी ब्रूक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

हैरी ब्रूक अब टेस्ट में सबसे तेज 3 हजार रन (गेंदों के हिसाब से) बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. हैरी ब्रूक को 3 हजार टेस्ट रन पूरा करने के लिए 3468 गेंद लगी हैं. हैरी ब्रूक ने बेन डकेट का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 3474 गेंदों में यह कारनामा किया है. इसके बाद लिस्ट में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट हैं, जिन्होंने 3610 गेंदों में यह किया था. जबकि डेविड वॉर्नर लिस्ट में चौथे, ऋषभ पंत पांचवें और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग हैं.

सबसे तेज़ 3000 टेस्ट रन (गेंदों के लिहाज से)

3468 - हैरी ब्रूक

3474 - बेन डकेट

3610 - एडम गिलक्रिस्ट

4047 - डेविड वार्नर

4095-ऋषभ पंत

4129 - वीरेंद्र सहवाग

यह मैच सिर्फ दो दिनों में खत्म हुआ है. एशेज इतिहास का यह सातवां मैच है, जो सिर्फ दो दिनों में कम हुआ था. सबसे पहले लॉर्ड्स में 1888 में ऐसा हुआ था. इसके बाद उसी साल ओवल में और फिर मैनचेस्टर में ऐसा हुआ था. इसके बाद 1890 में ओवल में हुआ मुकाबला दो दिनों में खत्म हुआ था. जबकि 1921 में नॉटिंघम में 1921 में हुआ था. फिर पर्थ में 2025 और मेलबर्न में इस साल ऐसा हुआ है.

बेन स्टोक्स और जो रूट को ऑस्ट्रेलिया में मिली पहली जीत

एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबर्न में खेला गया. 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे के अवसर पर शुरू हुआ ये टेस्ट पूरे दो दिन भी नहीं चल सका. 142 ओवर के हुए इस टेस्ट में कुल 36 विकेट गिरे. परिणाम इंग्लैंड के पक्ष में रहा. इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल की. सीरीज के पहले तीन टेस्ट गंवाकर सीरीज हार चुकी इंग्लैंड की चौथे टेस्ट में जीत उसके सम्मान और आत्मविश्वास के लिए बेहद अहम थी. इंग्लैंड 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट मैच जीती है.

मेलबर्न टेस्ट में मिली जीत इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट की ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत है. जो रूट को ऑस्ट्रेलिया में 18 टेस्ट खेलने के बाद पहली जीत मिली है, जबकि स्टोक्स को 13 टेस्ट बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत मिली है. रूट मौजूदा एशेज सीरीज में शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कभी शतक न लगा पाने के अनचाहे रिकॉर्ड से भी उबर गए हैं.

यह भी पढ़ें: INDW vs SLW 3rd T20I: किस मिशन पर है महिला क्रिकेट टीम, सपनों का सफ़र नहीं हुआ है पूरा

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ा हादसा, मैच की शुरुआत से पहले अचानक मैदान पर गिरा कोच, चली गई जान