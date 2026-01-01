Aus vs Eng 5th Test: 'मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा', स्मिथ के अजीब अनुरोध से सन्न रह गए माइकल वॉन

एशेज सीरीज के तहत खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन का आकर्षण कप्तान स्टीव स्मिथ के नाबाद 129 रहे. और इससे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 518 रन बनाकर इंग्लैंड पर खासा शिकंजा कस दिया है. बहरहाल, स्मिथ के शतक से इतर मंगलवार को एक अजीब घटना देखने को मिली, जब स्मिथ फील्डर ब्रायडन कायर्स के चश्मे से रिफ्लेक्ट से व्यथित हो गए हैं. इसकी वजह से स्मिथ ने कायर्स से चश्मा उतारकर इसे सिर के पीछे पहने के लिए कहा. कायर्स ने बाद में स्मिथ के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया.

स्टंप माइक से स्मिथ को जोर से कहते सुना गया, 'कायर्स क्या आप अपना चश्मा उतार सकते हैं. कृपया इसे पीछे लगा लें.' स्मिथ के इस अनुरोध पर इंग्लिश पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बहुत ही हैरानी जाहिर की.

वॉन ने कमेंट्री के दौरान कहा, 'ब्रायडन का ऐसा करना बहुत ही अच्छी बात है. मैं नहीं सोचता कि चश्मे के पहनने को लेकर कोई नियम है? मैंने कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा. कायर्स को चश्मा पहनना चाहिए. मुझे भरोसा नहीं है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा कहा होगा-'मुझे कोई समस्या नहीं है'

स्टीव स्मिथ उस घटना के समय 51 रन पर बैटिंग कर रहे थे. इस घटना के बाद स्मिथ ने मैदान पर चारों तरफ रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया. तीसरे दिन स्मिथ 205 गेंदों पर 129 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं, लेफ्टी ट्रेविस हेड ने शानदार 163 रन बनाए.

