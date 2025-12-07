विज्ञापन
विशेष लिंक

Aus vs Eng 2nd Test: 'मैं तो ईसीबी से अपने पैसे वापस मांगता', हार के बाद बॉथम इंग्लिश टीम पर बुरी तरह बरसे

Australia vs England: दूसरे टेस्ट में भी 8 विकेट से हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों में में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है. और इयान बॉथम ने जमकर खरी-खोटी बोर्ड और टीम दोनों को सुनाई है

Read Time: 2 mins
Share
Aus vs Eng 2nd Test: 'मैं तो ईसीबी से अपने पैसे वापस मांगता', हार के बाद बॉथम इंग्लिश टीम पर बुरी तरह बरसे
The Ashes, 2025-26

रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में दूसरे टेस्ट में कंगारुओं की 8 विकेट से जीत के साथ ही साफ हो गया कि  सीरीज का क्या परिणाम होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह इंग्लिश टीम ने खेल दिखाया, उसने उसके पूर्व दिग्गजों को गुस्से से जरूर भर दिया है. दोनों ही टेस्ट मैचों में इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों 8 विकेट से हारी. इस पर महान दिग्गज इयान बॉथम ने कहा है कि इंग्लिश टीम की इस एशेज सीरीज के लिए तैयारी को देखते हुए फैंस का पैसा वापस लौटा देना ही न्यासंगत होगा. दूसरे टेस्ट में रविवार को ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट जीतने के लिए सिर्फ 65 ही रन का लक्ष्य मिला. और स्टीव स्मिथ ने स्कवॉयर लेग के ऊपर से छक्का जड़कर स्टाइल में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई

बॉथम ने टीम की तैयारी को लेकर आलोचना करते हुए कहा, 'ईसीबी तैयारियों में चूक गया. इस टेस्ट में खेलने वाली टीम को वे कहीं और भेज सकते थे. वे इस टीम को कैनबरा या कहीं भी भेज सकते थे. खिलाड़ी वहां जाकर खेल सकेत थे. इससे उन्हें कम से कम गुलाबी गेंद से खेलने का अनुभव तो मिलता. हमें क्या करना है? नहीं, हमें कुछ आवश्यकता नहीं है. मैं सुझाव दूंगा कि आपको जरूरत है. मैं सोचता हूं कि आपको आवश्यकता है.'

बॉथम बोले, 'आपने पांच कैच छोड़े, जिसने इंग्लैंड को मैच में हराया. वास्तव में इस ऑस्ट्रेलिया टीम के हर खिलाड़ी मैदान में अपनी  उपस्थिति दर्ज कराने और गेंदबाजी करने के लिए लड़ा.' साथ ही, बॉथम ने इंग्लैंड टीम की तैयारी को लेकर भी बुरी तरह लताड़ लगाई. 

पूर्व दिग्गज ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह कोई बहुत ज्यादा समझदारी की बात नहीं है. क्या आप जानते हैं कि अगर मैं इंग्लिश समर्थक होता है और यहां आने के लिए पैसे खर्च करता है, तो मैं इस टीम के खेल की वजह से इंग्लैंड बोर्ड से पैसा वापस देने की मांग करता. यह टीम तैयार नहीं है. मुझे नहीं लगता कि  बॉलर पूरी तरह फिट हैं. इंग्लैंड खेल के हर डिपार्टमेंट में पिट गया'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ian Botham, Australia, England, Australia Vs England Ashes 2025-26, Australia Vs England 12/04/2025 Auen12042025253243, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com