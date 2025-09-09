'उस समय मैंने नाइकी का ऑफर ठुकरा दिया', अय्यर का खुलासा, क्यों नहीं मानी प्रायोजक कंपनी की बात

पिछले दिनों एशिया कप (Asia Cup 2025) की टीम से अनदेखी के बाद से ही श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं. और अगर कोई मेगा बल्लेबाज गलती से मेगा इवेंट में नाकाम हो जाता है, उनकी चर्चा और गति पकड़ लेगी. बहरहाल, एक बार वह फिर से एक खुलासे के लिए खबरों में हैं. अय्यर ने खुलासा करते हुए कहा है कि पिछले दिनों उन्होंने अपने ब्रांड प्रायोजक नाइकी के बड़े न्योते को ठुकरा दिया. इसके तहत कंपनी ने उन्हें विंबलडन में टेनिस मैच देखने के लिए आमंत्रित किया था. लेकिन अय्यर ने इस इन्विटेशन को ठुकरा दिया. सभी ने देखा कि उस समय ऋषभ पंत, सचिन तेंदुलकर सहित कई पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों ने टेनिस मैचों का लुत्फ उठाया था. अय्यर ने ऐसा एशिया कप की तैयारियों के लिए मैदान पर पसीना बहाने के चलते किया. वह बात अलग है कि अय्यर का चयन टीम में नहीं हुआ, लेकिन यह बात इस खिलाड़ी की सोच को बयां करती है.

अय्यर ने बताया, 'नाइकी ने उन्हें भी विंबलडन का ऑफर दिया था. लेकिन मैंने इससे दूर रहने का फैसला किया. ऐसा लगा कि मानो पूरा इंडिया उस समय इस साल लंदन चला गया था.' हाल ही में यूएस टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले अमेरिका के अल्कराज और श्रेयस अय्यर ने नाइकी कंपनी के प्रचार-प्रसार में हिस्सा लिया था.

फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैचों की तैयारी में जुटे भारत ए के कप्तान अय्यर ने कहा, 'किसी भी खिलाड़ी के लिए तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि दीर्घकालिक पहलू से तैयारियां विफलता की संभावनाओं को खत्म कर देती हैं. और यह वह बात है, जिसका मैंने खुद अनुभव किया है.' उन्होंने कहा , 'जैसा कि हम कहते रहते हैं कि आपको अपनी तैयारियों पर भरोसा करना होता है. जब आप एक तय तरीके से तैयारी करते हैं, तो मैदान पर जो कुछ भी होता है, तो यह ठीक वही होता है, जो आप मैदान के बाहर करते हैं.'

अय्यर बोले, 'अगर आपकी तैयारी सही रहती है, तो मैदान पर ज्यादातर बातें सही रहती हैं. विफलता केवल एक या दो बार मैचों में हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप भले ही एक या दो मैचों में बेहतर न करे, लेकिन तीसरे में बेहतर करेंगे ही करेंगे. मेरा अनुभव ऐसा रहा है.'



