एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद खतरे में सलमान आगा की कप्तानी? PCB बड़ा कदम उठाने को तैयार- रिपोर्ट

Salman Agha Captaincy Under Review: एशिया कप 2025 का खिताब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने अपने नाम किया. फाइनल में सूर्या एंड कंपनी ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पीट दिया. इस बार का एशिया कप क्रिकेट से अधिक विवादों के चलते सुर्खियों में रहा. ऐसे में क्रिकेट पर बात कहीं छुप सी गई. पाकिस्तान भले ही फाइनल में पहुंच गई, लेकिन साहिबजादा फरहान को छोड़कर उसके सभी बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया. इसके अलावा सलमान आगा को कप्तानी के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान आगा की कप्तानी को लेकर विचार-विमर्श कर रहा है.

दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान टी20 कप्तान सलमान आगा को चयनकर्ताओं और कोच का समर्थन मिल रहा है. लेकिन बोर्ड उनके प्रदर्शन को लेकर चिंतित है. हाल ही में बोर्ड की टीम मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी. इसमें सलमान के प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई. हालांकि, सेलेक्टरों ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का उदाहरण देकर सलमान के प्रदर्शन को डिफेंड किया.

रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तानी कोच माइक हेसन का मानना है कि अगर कप्तान और टीम को समय दिया जाए, तो वह सकारात्मक परिणाम आएंगे. सूत्रों ने बताया कि पीसीबी ने शाहीन अफरीदी को कप्तानी वापस सौंपने पर भी विचार किया था, लेकिन चयनकर्ताओं और कोच ने इसका विरोध किया. इसके अलावा टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम को टी20 टीम में वापस लाने का भी विरोध किया. और तर्क दिया कि युवा क्रिकेटरों को अधिक मौके मिलते रहने चाहिए.

बता दें, सलमान की अगुवाई में पाकिस्तान ने 30 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं, जिसमें 17 जीते हैं और 13 हारे हैं. इस दौरान उन्होंने 557 रन बनाए हैं और चार अर्द्धशतक लगाए हैं. हालांकि, एशिया कप में उनकी बल्लेबाजी काफी खराब रही थी. उन्होंने 7 मैचों में 12 की औसत और 80.89 की स्ट्राइक रेट से 72 रन बनाए हैं. बोर्ड के अधिकारी फाइनल में सलमान के कुछ फैसलों से भी खुश नहीं थे.

एशिया कप के दौरान, बल्लेबाजी लाइनअप की विफलताओं के कारण, पीसीबी ने एक वरिष्ठ बल्लेबाज को यूएई भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन चोट के अलावा टीम में बदलाव की अनुमति नहीं थी. इसलिए ऐसा नहीं हुआ. अपने हालिया प्रदर्शन के आधार पर, सलमान एक बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह पाने के हकदार नहीं लगते हैं.

गौरतलब है कि एशिया कप से पहले शारजाह में आयोजित ट्राई-नेशन सीरीज में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी. टीम की अगली टी20 चुनौती दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगी, जिसके तीन मैच 28 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को होंगे. टी20 विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा.

