Asia Cup Rising Stars 2025: सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी इंडिया ए, पाकिस्तान से मिली हार के बाद ऐसा है समीकरण

India A Semi Final Scenerio for Asia Cup Rising Stars 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में रविवार को इंडिया ए को पाकिस्तान ए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के साथ ही भारत के सेमीफाइनल की उम्मीदों को झटका लगा है.

India Semi Final Scenerio Asia Cup Rising Stars 2025: जितेश शर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए को रविवार को पाकिस्तान ए के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान ने दोहा में एसीसी राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया. वैभव सूर्यवंशी की 42 गेंदों में 144 रनों की शानदार पारी की बदौलत अपने पहले मैच में यूएई को धूल चटाने के बावजूद, इंडिया ए के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को रविवार को बड़ा झटका लगा है. ग्रुप बी में पाकिस्तान ए, ओमान ए और यूएई ए के साथ मौजूद इंडिया ए का लीग स्टेड का आखिरी मुकाबला ओमान के खिलाफ है. 

सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी इंडिया ए

इंडिया ए का अब मंगलवार को करो या मरो वाला मुकाबले में ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. इंडिया ए अभी अंक ग्रुप बी में तालिका में दूसरे स्थान पर है. पाकिस्तान से दो अंक पीछे है. इंडिया ए और ओमान ए के बीच मुकाबले की विजेता टीम, ग्रप बी से पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. 

वहीं ग्रुप ए से बांग्लादेश और अफगानिस्तान सेमीफाइनल की रेस में हैं. बांग्लादेश ए और अफगानिस्तान ए के 2-2 अंक हैं. जबकि श्रीलंका ए और हांगकांग के अंकों का खाता नहीं खुला है. बांग्लादेश ने अगर अपने अगले मुकाबले में अफगानिस्तान ए को और अफगानिस्तान ए ने अपने लीग स्टेज के आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा दिया तो दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी. हालांकि, ग्रुप ए की अंक तालिका अभी खुली हुई है. 

भारत को मिली 8 विकेट से हार

एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में रविवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया.

137 रन के लक्ष्य को पाने उतरी पाकिस्तान को सलामी बल्लेबाजों माज सदाकत और मोहम्मद नईम ने शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 5.3 ओवर में 55 रन जोड़े. नईम 10 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो गए. सदाकत टीम को जीत दिलाकर ही लौटे. सदाकत ने 47 गेंद पर 4 छक्के और 7 चौके की मदद से नाबाद 79 रन की पारी खेली. सदाकत ने यासिर खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 और मोहम्मद फैक (16 रन) के साथ नाबाद 43 रन की साझेदारी की. पाकिस्तान ने 13.2 ओवर में 2 विकेट पर 137 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता. 

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और नमन धीर ही ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. सूर्यवंशी ने 28 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके लगाते हुए 45 रन बनाए.

वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए धीर ने 20 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाए. इसके अलावा, हर्ष दूबे ने 19, रमनदीप सिंह ने 11 और प्रियांश आर्य ने 10 रन बनाए. अन्य बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सके. भारतीय टीम 19 ओवर में 136 पर ऑल आउट हो गई थी. पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अजीज ने 3, साद मसूद और माज सदाकत ने 2-2, उबैद शाह, अहमद दानियाल और सुफियान मुकीम ने 1-1 विकेट लिए.

