Asia Cup India squad: पांच बड़ी वजहों ने गिल को बनाया बाज़ीगर, यशस्वी जायसवाल से हुई टक्कर

India announces 2025 Asia Cup squad, including Shubman Gill: एशिया कप के लिए टीम इंडिया के चयन से पहले शुभमन गिल के टीम में शामिल किये जाने पर ही सवाल उठ रहे थे. लेकिन उनके उपकप्तान बनने पर भी अब जानकार हैरान नहीं हो रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चयनकर्ता ने साफ कहा, “वो (गिल) ने हम सबकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है.” ज़ाहिर तौर पर टेस्ट टीम के कप्तान गिल को टी-20 टीम में उपकप्तानी देकर प्लेइंग XI में भी उनकी जगह पक्की कर दी गई. चयनकर्ता हालांकि खुले तौर पर नहीं कह रहे लेकिन उनका इशारा टीम इंडिया के भविष्य की ओर भी ज़रूर नज़र आता है.

टेस्ट में व्यस्त, लेकिन टी-20 में भी रहे शानदार

चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल पर ग़ौर फरमाते वक्त ना सिर्फ उनके हालिया इंग्लैंड के प्रदर्शन को ध्यान में रखा. बल्कि, उनके टी-20 के प्रदर्शन को लेकर भी चयन समिति में बात हुई. वैसे तो शुभमन गिल ने अपना आखिरी टी-20 मैच श्रीलंका में साल भर से पहले जुलाई 2024 में खेला. लेकिन चयनकर्ताओं ने उनके बिज़ी टेस्ट शेड्यूल को संभवत: ध्यान में रखा. अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में गिल का स्ट्राइक रेट 140 जबकि, IPL 2025 में स्ट्राइक रेट 156 रहा है. गिल के नाम अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक शतक और 3 अर्द्धशतकीय पारियां हैं. करीब डेढ़ साल पहले गिल ने अहमदाबाद में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 126 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी.

गिल की लीडरशिप ने किया कायल

मुख्य चयनकर्ता ने साफ तौर पर कहा कि गिल ने सबकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है. ज़ाहिर तौर पर वो गिल के इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 4 शतक और उनकी कप्तानी का इशारा करते रहे. इसमें कोई शक नहीं कि गिल भारत-इंग्लैंड सीरीज़ में सबका दिल जीतने में कामयाब रहे.

ओपनर्स का लेफ्ट-राइट कॉन्बिनेशन

ओपनर के तौर पर गिल को चुनने के पीछे संभवत: चयनकर्ताओं ने भारत की लेफ्ट-राइट ओपनिंग कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखा. अभिषेक शर्मा 194 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं. ऐसे में बांये हाथ के ताबड़तोड़ बैटर अभिषेक शर्मा के साथ एक राइटहैंड बैटर टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को ख़तरनाक बना सकता है. यहीं संभवत: वो यशस्वी जायसवाल से बाज़ी मार गए. यशस्वी को रिज़र्व ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. संजू सैमसन एक और घातक विकल्प हो सकते हैं.

अक्षर की जगह मिली उपकप्तानी

चयनकर्ताओं के बीच अक्षर पटेल की उपकप्तानी को लेकर भी चर्चा ज़रूर हुई और यहां गिल की लीडरशिप स्किल अक्षर पटेल पर बीस पड़ी. ये भी माना जा रहा है कि अक्षर को एक स्टॉपगैप व्यवस्था के तहत उपकप्तानी दी गई थी जो आखिरकार गिल के हाथों में पहुंच गई.

टीम इंडिया का फ्यूचर लीडर?

वैसे तो मुख्य चयनकर्ता ने प्रेस कॉन्फेसंस में कहा कि वो इसे फ्यूचर का इशारा नहीं बल्कि मौजूदा वक्त की दरकार मान रहे हैं. लेकिन कई एक्सपर्ट्स और फ़ैंस मानने लगे मानने लगे हैं कि ये टीम इंडिया के फ्यूचर का इशारा है.