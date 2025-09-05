विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: क्या है एशिया कप का फॉर्मेट, कितनी प्राइज मनी दांव पर, जानें तमाम A to Z जवाब

Asia Cup 2025: एशिया कप कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा. करोड़ों फैंस के मन में कई सवाल चल रहे हैं. तमाम जवाब आपके सामने हैं

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: क्या है एशिया कप का फॉर्मेट, कितनी प्राइज मनी दांव पर, जानें तमाम A to Z जवाब
  • एशिया कप 2025 यूएई में आयोजित होगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की जमीन पर न खेलने का निर्णय लिया
  • इस बार के टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित कुल आठ टीमें भाग लेंगी
  • नेपाल 2024 एसीसी प्रीमियर कप में सेमीफाइनल हारने के कारण एशिया कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

F.A.Q (Freqentaly Asked Question) on Asia Cup: एशिया कप (2025) बस समझो शुरू होने को है. चंद ही दिन बाकी बचे हैं. इस महीने की 9 तारीख से लेकर 28 सितंबर तक दुनिया भर खासकर उपमहाद्वीप के करोड़ों फैंस पर एशिया कप का ही जादू चलने जा रहा है. खासकर भारत बनाम  पाकिस्तान (India vs Pakistan) के मैचों को लेकर. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारतीय प्रशंसकों के मन में अनगिनत सवाल चल रहे हैं. कुछ हल्के, तो कुछ भारी. हम आपके लिए कुछ ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब लेकर आए हैं. 

अजिंक्य रहाणे की भविष्यवाणी, एशिया कप में ये पांच भारतीय खिलाड़ी मचाएंगे धमाल

प्र: इस बार एशिया कप UAE में क्यों हो रहा है?

उ: भारत इस एशिया कप का मूल आयोजक था, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण दोनों ही देशों ने एक दूसरे की जमीन पर न खेलने का फैसला किया. इस वजह से आधिकारिक मेजबान होने के बाद बीच का रास्ता निकालने के लिए इस बार का एशिया कप यूएई में कराने का निर्णय लिया गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

प्र: एशिया कप में कितनी टीमें भाग ले रही हैं 

उ: कुल मिलाकर मेगा टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने सीधे तौर पर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया. वहीं, पिछले साल एसोसिएट्स देशों के बड़े टूर्नामेंट ACC प्रीमियर कप  की शीर्ष तीन पायदान पर रहे यूएआई, ओमान और हांगकांग ने क्वालीफाई करके अपनी जगह बनाई

प्र: नेपाल एशिया कप में क्यों नहीं है?

उ: पिछले कुछ सालों में खासा नाम कमाने वाला नेपाल 2024 एसीसी प्रीमियर कप में क्वालीफाई करने के मानक से पीछे रह गया. उसने अपने ग्रुप में टॉप किया, लेकिन वह सेमीफाइनल में हार गया. तीसरे स्थान के लिए हांगकांग के साथ खेला गया मैच भी जीतने में वह नाकाम रहा. यह एक तरह से उलटफे रहा और हांगकांग, नेपाल को मात देकर एशिया कप के लिए क्वालीफाई कर गया. 

प्र: एशिया कप का फॉर्मेट किया है?

उ: भाग ले रहीं 8 टीमों को चार-चार के दो ग्रुपों में बांटा गया है. भारत, ओमान,  पाकिस्तान, यूएई ग्रुप ए में हैं, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका ग्रुप बी में हैं. हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीमों से एक बार  भिड़ेगी. दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सुपर-4 राउंड के लिए क्वालीफाई करेंगी. इस राउंड में फिर से सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. शीर्ष पर रहने वाली दोनों टीमों 28 सितंबर को दुबई में फाइनल में भिड़ेंगी. 

प्र: भारत और पाकिस्तान के बीच कितने मैच होंगे

उ: चिर-प्रतिद्वंद्वी दोनों देशों के बीच पहला मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. और आगे बढ़ने पर एक बार फिर से हफ्ते भर बाद 21 को एक बार फिर से इनकी टक्कर होगी. और अगर दोनों ही सभी को मात देते हुए फाइनल में पहुंचे, तो करोड़ों फैंस को मेगा इवेंट में इन दोनों के बीच तीसरा मैच भी देखने को मिल सकता है.

प्र: एशिया कप विजेता को कितनी रकम मिलेगी?

उ: रिपोर्ट के अनुसार इस साल विजेता और उपविजेता को पिछली बार की तुलना में ज्यादा रकम मिलेगी. विजेता को तीन लाख अमेरिकी डॉलर (2.6 करोड़), तो उप विजेता को 1,50,000 डॉलर मिलेंगे. हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com