Asia Cup 2025: "हम निश्चित रूप से भारत को..." UAE के कप्तान ने मैच से पहले सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को दी वाॉर्निंग

Muhammad Waseem Warning for India: यूएई के कप्तान ने कहा है कि वह ओमान को हरा देंगे. बता दें, मुहम्मद वसीम ने 82 मैचों में 37.94 की औसत और 155.67 की स्ट्राइक रेट से 2922 रन बनाए हैं.

Muhammad Waseem: UAE के कप्तान ने मैच से पहले सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को दी वाॉर्निंग
  • एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है, भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच खेलेगा.
  • यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने कहा कि उनकी टीम सुपर-4 में क्वालीफाई करने पर पूरी नजरें हैं.
  • मुहम्मद वसीम ने पिछले महीनों में कड़ी मेहनत की है और किसी भी टीम को इस फॉर्मेट में हरा सकते हैं.
Muhammad Waseem Big Statement: एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार 9 सितंबर से हो रही है. भारत बुधवार 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच खेलेगा. भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने बड़ा रिएक्शन देते हुए कहा कि उनकी टीम की नजरें सुपर-4 चरण के लिए क्वालीफाई करने पर है. यूएई के कप्तान ने कहा है कि वह ओमान को हरा देंगे. बता दें, मुहम्मद वसीम ने 82 मैचों में 37.94 की औसत और 155.67 की स्ट्राइक रेट से 2922 रन बनाए हैं. मुहम्मद वसीम पहले ही क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं और उनकी नजरें टूर्नामेंट के दौरान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने की होगी. 

भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले मुहम्मद वसीम ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो से बात की है और कहा है कि उनकी टीम की नजरें भारत या पाकिस्तान में से किसी को परेशान करने की होगी. मुहम्मद वसीम से एशिया कप में यूएई की सफलता को लेकर सवाल हुआ, इसके जवाब में उन्होंने कहा,"हम पिछले दो-तीन महीनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस प्रारूप में किसी को भी हरा सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस दिन किस तरह का क्रिकेट खेलते हैं, और क्या हम अपने आप को उसी तरह लागू करते हैं जिस तरह से हमने इसकी योजना बनाई है."

मुहम्मद वसीम ने सुपर-4 को लक्ष्य बताते हुए आगे कहा,"हम निश्चित रूप से भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को परेशान कर सकते हैं. हम ओमान को हरा सकते हैं और हम इन दोनों में से एक को निशाना बनाएंगे और सुपर फोर में पहुंचने पर नजर रखेंगे."

वहीं यूएई के भविष्य में क्या लक्ष्य हैं, इसको लेकर वसीम ने कहा,"कप्तान के तौर पर मेरा लक्ष्य यूएई को पूर्ण सदस्य बनाना है. जितना अधिक हम टेस्ट देशों के खिलाफ खेलेंगे और उन्हें हराएंगे, इससे हमारे सभी नंबरों के साथ-साथ टीम रैंकिंग में भी मदद मिलेगी. मेरा मानना ​​​​है कि हमारे पास इस पर एक मौका है और मैं इसे तब तक पूरा करना चाहता हूं जब तक मैं आसपास हूं. हमारे पास अनुसरण करने के लिए अफगानिस्तान का उदाहरण है. मैं भी हमारे लिए यही चाहता हूं और यही मेरा लक्ष्य है."

मुहम्मद वसीम भले ही यूएई के लिए खेलते हो, लेकिन उनके क्रिकेट खेलने की शुरुआत पाकिस्तान में हुई. वह मुल्तान क्षेत्र के लिए खेलते थे. लेकिन उन्हें अधिक मौके नहीं मिले और वह 2016 में यूएई आ गए. इसके बाद उन्होंने यूएई के घरेलू सर्किट में बेहतर प्रदर्शन किया और 2021 में उन्होंने डेब्यू किया. यूएई ने अभी तक 131 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 72 मैच जीते हैं, जबकि 58 में टीम को हार मिली है. जबकि वसीम की अगुवाई में 56 मैचों में 34 में टीम को जीत मिली है. और टीम 22 मैचों में हारी है. टीम ने इस दौरान एक बार 245 रनों सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया है.

