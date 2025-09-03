विज्ञापन
Asia Cup 2025: ट्राई सीरीज में खराब प्रदर्शन,इन 3 पाकिस्तानियों की एशिया कप XI से होगी छुट्टी

Afghanistan vs Pakistan: पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है, लेकिन उसका जायका और संतुलन अफगानिस्तान ने खराब कर दिया है

Asia Cup 2025: ट्राई सीरीज में खराब प्रदर्शन,इन 3 पाकिस्तानियों की एशिया कप XI से होगी छुट्टी
Asia Cup 2025: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पूरा जायका बिगाड़ दिया है
  • पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के तीन मैचों में से दो में जीत हासिल कर फिलहाल पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर
  • अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हराकर एशिया कप से पहले टीम को चेतावनी दी है
  • मोहम्मद हारिस का विकेट के पीछे प्रदर्शन खराब रहा है, उन्होंने पिछले नौ पारियों में मात्र 38 रन बनाए हैं
यूएई में खेली जा रही ट्राई सीरीज में पाकिस्तान 3 में से दो मैच जीतकर फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर चल रहा है. पाकिस्तान के 4 अंक के साथ ही नेट रन-रेट भी अच्छा (+0.867) खासा है, लेकिन उसकी शीर्ष पायदान का स्वाद मंगलवार को अफगानिस्तान (Afg vs Pak) के हाथों मिली हार ने खासा कड़वा कर दिया है. अफगानिस्तान ने मंगलवार को उसे 18 रन से मात देकर एशिया कप (Asia Cup 2025) से चंद दिन पहले ही भारत को भी अलार्मिंग वॉर्निंग भेज दी. बहरहाल, अब इस हार के बाद एशिया कप में पाकिस्तान की XI से कुछ नामों की छुट्टी होना तय है. चलिए जान लीजिए कि सबसे ज्यादा खतरा किस पर मंडरा  रहा है.

हारिस का प्रदर्शन बन गया हलवा

पाकिस्तान ने दिग्गज मोहम्म्द रिजवान को बाहर करके मोहम्मद हारिस को विकेट के पीछे ग्लव्स पहनाए, लेकिन उनका प्रदर्शन का तो एकदम हलवा बन गया. आखिरी 9 पारियों में हारिस ने 4.75 के औसत से 38 ही रन बनाए है. और यह तो ऐसा प्रदर्शन है, जिस पर न हंसी ही आती है और न ही रुलाई. हारिस का जाना तय है.

कहां के साहिबजादा हैं फरहान!

एक और बल्लेबाज हैं साहिजादा फरहान. अब पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि ये कहां के साहिबजादे हैं. जनाब 3 मैचों में 15.67 के औसत से सिर्फ 47 ही रन बना सके हैं. इनकी भी XI से छुट्टी होती दिख रही है. ये भाई साहब साल 2025 में पीएसएल में तूफानी  प्रदर्शन से सुर्खियों में आए थे. इन्हें दिग्गज बाबर आजम की जगह टीम में लिया गया. कुछ अच्छी पारियां खेलीं, लेकिन यूएई में हवा निकल गई!

फखर जमां ऐसी उम्मीद न थी?

साहिबजादा जैसा हाल ही खासे अनुभवी हो चुके फखर जमां का है. तीन पारियों में 17 के औसत से 51 रन बनाए हैं. अब ऐसे कैसे काम चलेगा? फखर की हालत वास्तव में पिछले काफी समय से खराब है. असल बात यह है कि पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद से फखर सिर्फ 15.41 के औसत से 185 ही रन बना सके हैं. और उनके स्ट्राइक-रेट में भी गिरावट आई है.  

Mohammad Haris, Fakhar Zaman, Pakistan, Afghanistan, Asia Cup 2025, Cricket
