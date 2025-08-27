विज्ञापन
Asia Cup 2025: 'ये 3 खिलाड़ी साबित होंगे भारत के मैच विनर', सहवाग की बड़ी भविष्यवाणी

Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए दिग्गजों के बयानों ने गति पकड़ी ली है. और अब वीरू ने बहुत ही बात कही है

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग
  • एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से शुरू होगा और इसका पहला मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा
  • भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है और पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा
  • वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को गेम चेंजर करार दिया
जैसे-जैसे समय गुजर रहा है, वैसे ही एशिया कप (Asia Cup 2025) नजदीक आ रहा है, तो अब माहौल भी बनने लगा है. हाल ही में आधिकारिक चैनल सोनी स्पोर्ट्स ने मेगा इवेंट का प्रोमो जारी किया, तो दिग्गजों के बयानों ने भी गति पकड़ ली है. टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर को होगा. भारतीय पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने टीम सूर्यकुमार यादव की संभावनाओं पर रोशनी डालते हुए भारत के उन 3 खिलाड़ियों के बारे में बतााया है, जो टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. सहवाग ने लेफ्टी अभिषेक शर्मा की निर्भीक रवैये की तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो वहीं जसप्रीत बुमराह हमेशा से ही गेम-चेंजर साबित हुए हैं.' वीरू ने कहा, 'इन दोनों के अलावा तीसरे खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती हैं. वह अपनी मिस्टीरियस बॉलिंग के कारण चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 फॉर्मेट में बहुत ही असरदार साबित हुए थे. और भारत के ये 3 खिलाड़ी दिन विशेष पर अपने बूते मैच जिता सकते हैं.'

ग्रुप 'ए' में शामिल है भारत 

भारत को एशिया कप में ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है. टीम इंडिया अभियान का आगाज 10 सितंबर को करेगी, तो ग्रुप स्टेज में उसके अभियान का समापन 19 सितंबर को होगा. वहीं, पाकिस्तान के साथ बहुप्रतीक्षित मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. 

फैंस के निशाने पर आए सहवाग

एशिया कप के आधिकारिक प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स ने बुधवार को मेगा इवेंट का प्रोमो जारी किया. इसमें सहवाग को भारत-पाकिस्तान मैच को प्रमोट करते हुए दिखाया गया गया है. और जैसे ही यह प्रोमो सोशल मीडिया पर आया, तो इसने करोड़ों भारतीय फैंस के उस बड़े तबगे को फिर से खफा कर दिया, जो एशिया कप के शेड्यूल के ऐलान से ही इस मैच का विरोध कर रहे हैं और लगातार एशिया के बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं. सहवाग केे खिलाफ फैंस तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कुल मिलाकर नए प्रोमो में इन चाहने वालों को वीरू का अंदाज पसंद नहीं आया

