Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ी खबर, इस हफ्ते में होगा एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान

Bumrah in Asia Cup 2025: इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 'पिक-एंड-चूज' आधार पर तीन टेस्ट खेलकर बाद में दिग्गजों के सवालों के घेरे में आए स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अगले महीने यूएई (UAE) शुरू हो रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में खेलने के लिए तैयार हैं, जबकि उन्हें अक्तूबर में विंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आराम दिया जा सकता है. इसके अलावा उप-कप्तानी के लिए मुकाबला शुभमन गिल (Shubman Gill) और अक्षर पटेल (Axar patel) के बीच हो चला है. अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति 19-20 अगस्त को टीम का चयन करेगी. हालांकि, यह इस पर निर्भर करेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पूर्व में एनसीए) की टीम सभी खिलाड़ियों की मेडिकल बुलेटिन सेलेक्टरों को भेज पाती है या नहीं. इसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव भी शामिल हैं, जो पहले ही नेट प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं.

हालांकि, सेलेक्टरों को चयन में काफी चैलेंज का सामना करना होगा, लेकिन जानकारी के अनुसार चयन समिति कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ियों को ही बरकरार रखने की इच्छुक है. इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में अक्षर पटेल उप-कप्तान थे.वहीं, जब सूर्यकुमार यादव पहली बार पिछले साल श्रीलंका दौरे में कप्तान बने थे, तब शुभमन गिल उप-कप्तान थे.

बरकरार रहेंगे ये शीर्ष पांच

माना जा रहा है कि चयन समिति स्थापित हो चुके शीर्ष पांच बल्लेबाजों के सेट-अप से छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे. ये पांच बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव संजू सैमसन, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या हैं. बीसीसीआई सूत्र ने कहा, 'पिछली रैंकिंग में अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं, तो वहीं पिछले सीजन में संजू सैमसन बल्ले और ग्लव्स दोनों से शानदार रहे. ऐसे में निश्चित रूप से यहां गिल के लिए एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन गिल की शानदार फॉर्म की अनदेखी नहीं की जा सकती. आईपीएल में उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा. दरअसल सेलेक्टरों के लिए समस्य यह है कि शीर्ष क्रम में कई परफॉरमर हैं.

ऐसे में 3 सितारों को जगह मिलना मुश्किल

अब जबकि खबर आ रही है कि सेलेक्टर स्थापित हो चुके शीर्षक्रम सेटअप से छेड़छाड़ करने के इच्छुक नहीं हैं तो ऐसे में यहां इंग्लैंड दौरे में दमदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को निराश होना पड़ सकता है. केएल वनडे में पहली च्वाइस विकेटकीपर हैं. वहीं, आईपीएल में ऑरेन्ज कैप हासिल करने वाले साई सुदर्शन के लिए भी जगह बनाना मुश्किल हो सकता है.

कुछ ऐसी हो सकती है भारतीय टीम

1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. शुभमन गिल 3. अभिषेक शर्मा 4. संजू सैमसन 5. तिलक वर्मा 6. शिवम दुबे 7. अक्षर पटेल 8. वॉशिंगटन सुंदर 9. वरुण चक्रवर्ती 10. कुलदीप यादव 11. जसप्रीत बुमराह 12. अर्शदीप सिंह 13. हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा 14. हार्दिक पंड्या 15. जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल