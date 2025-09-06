Asia Cup 2025: "ऐसा ही होगा..." सुनील गावस्कर ने बताया भारत के प्लेइंग XI को लेकर बन रहा ऐसा समीकरण

Sunil Gavaskar on Team India Playing XI Equation: महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर का मानना है कि अगर संजू सैमसन जैसी काबिलियत वाले खिलाड़ी को 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना जाता है तो आगामी एशिया कप में अंतिम एकादश चुनते समय उन्हें निश्चित रूप से बाहर नहीं रखा जा सकता. गावस्कर केरल के इस धाकड़ खिलाड़ी को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते देखना चाहते हैं. गिल के टी20 टीम में उप कप्तान के रूप में वापसी करने के बाद यह तय है कि उन्हें फिर से पारी आगाज करने का मौका मिलेगा. टीम प्रबंधन के सामने अब मुश्किल फैसला है कि सैमसन को प्लेइंग इलेवन में रखा जाए या उनके लिए शीर्ष तीन में जगह बनाई जाए या फिर जितेश शर्मा को खिलाया जाए जो फिनिशर की भूमिका से अच्छी वाकिफ हैं.

'संजू को रिजर्व में नहीं छोड़ सकते'

सुनील गावस्कर ने नौ सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले कहा,"अगर आप संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को कोर टीम में लेते हैं तो आप उन्हें रिजर्व में नहीं छोड़ सकते." उन्होंने कहा,"हां, मुझे लगता है कि किसी भी चयन समिति के लिए यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द है कि आपके पास दो काबिल बल्लेबाज हों और संजू सैमसन जैसा कोई खिलाड़ी हो जो शायद तीसरे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सके और जरूरत पड़ने पर छठे नंबर पर 'फिनिशर' के तौर पर उतर सके." गावस्कर ने कहा,"और जितेश ने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है जहां वह बहुत अच्छा खेले. मुझे लगता है कि यह दौरे की चयन समिति के लिए एक सुखद सिरदर्द है."

वहीं 76 वर्षीय इस पूर्व खिलाड़ी को लगता है कि सैमसन को कम से कम कुछ मैच तो मिलेंगे ही. भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा. पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा,"लेकिन मुझे लगता है कि शायद सैमसन को कम से कम पहले कुछ मैचों के लिए जितेश से पहले मौका मिल जाएगा. और फिर बाकी टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म पर निर्भर करेगा. लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा."

'हार्दिक पांचवें या छठे पर करेंगे बल्लेबाजी'

तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव हाल के सालों में आमतौर पर तीसरे और चौथे नंबर पर खेलते रहे हैं तो सैमसन को शीर्ष क्रम में कैसे जगह मिल सकती है, अगर वह मध्य क्रम में नहीं खेल रहे हैं जो उनकी पसंदीदा जगह नहीं है. उन्होंने कहा,"इसलिए मुझे लगता है कि शायद वे उन्हें (सैमसन) तीसरे नंबर पर और तिलक को पांचवें या छठे नंबर पर फिनिशर के रूप में रखने के बारे में सोच रहे होंगे. क्योंकि हार्दिक (पंड्या) भी टीम में हैं. इसलिए हार्दिक शायद फिर से पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे."

रिंकू और शिवम को करना पड़ेगा इंतजार

गावस्कर का मानना है कि रिंकू सिंह या शिवम दुबे में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. उन्होंने कहा,"और अक्षर पटेल के भी इस टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में खेलने की संभावना है और वह चार ओवर अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं. ऐसा लगता है कि रिंकू और शिवम जैसे बल्लेबाजों को मौका मिलने से पहले थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है."

उन्हें लगता है कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव शुरूआत करने वाले दो स्पिनर हैं और तीसरे विशेषज्ञ तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में जगह मिल जाएगी. उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि वे आठवें नंबर तक बल्लेबाजी नहीं बढ़ाएंगे और गेंदबाजों पर ध्यान देंगे. शायद आठवें नंबर पर कुलदीप और फिर नौवें, दसवें, ग्यारहवें नंबर पर, आपके तीन तेज गेंदबाज."

गावस्कर ने यह भी स्पष्ट किया कि जसप्रीत बुमराह को कार्यभार संबंधित कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वह प्रति मैच केवल चार ओवर ही गेंदबाजी करेंगे और वह भी दो या तीन स्पैल में. उन्होंने कहा,"इस एशिया कप में बात केवल चार ओवर गेंदबाजी करने की है और वह भी एक साथ चार ओवर नहीं. इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस टूर्नामेंट में खेलने में कोई समस्या होगी. उनके लिए कार्यभार की कोई समस्या नहीं होगी."

