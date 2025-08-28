विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: श्रीलंका ने किया एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, स्टार ऑलराउंडर की हुई वापसी

Sri Lanka team for Asia Cup: श्रीलंका टीम ने मेगा इवेंट के लिए 16 सदस्यीय टीम का चयन किया है

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: श्रीलंका ने किया एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, स्टार ऑलराउंडर की हुई वापसी
Asia Cup 2025:
  • श्रीलंका ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का आधिकारिक रूप से ऐलान किया
  • जिंबाब्वे दौरे से बाहर रहे ऑलराउंडर वैनिंदु हसारंगा की टीम में फिर से वापसी हुई
  • जुलाई में हैमिस्ट्रिंग इंजरी के बाद हसारंगा की टीम में शामिल होने को लेकर संदेह था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अगले महीने यूएई की धरती पर होने जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए श्रीलंका ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. और जिंबाब्वे दौरे से बाहर रखे गए ऑलराउंडर वैनिंदु हसारंगा की एक बार फिर से टीम में वापसी हुई है. सेलेक्टरों के 16 सदस्यीय टीम के ऐलान से पहले हसारंगा की वापसी को को लेकर खासा संदेह था क्योंकि जुलाई में उन्हें हैमिस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी. वैसे यह भी एक पहलू है कि हसारंगा के टीम में होने के बावजूद श्रीलंका टीम में महेश थीक्ष्णा और दुनिथ वेलालागे के रूप में दो और स्पिनरों को टीम में जगह दी है. 

हसारंगा के शामिल होने का मतलब है कि वह जिंबाब्वे सीरीज़ के लिए घोषित टीम में दो बदलावों में से एक हैं. हसारंगा को दुशान हेमंथा की जगह टीम में शामिल किया गया है, जबकि अनकैप्ड बल्लेबाज़ विशेन हालम्बेज को इस बहु-राष्ट्र टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है.

बांग्लादेश के खिलाफ अभियान की शुरुआत

हसारंगा अपने साथी स्पिनरोंऑफ स्पिनर महेश थीक्षाना और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर दुनीथ वेल्लालेज के साथ एशिया कप में शामिल होंगे. श्रीलंका अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत 13 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ अबु धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में करेगा, जो द्विपक्षीय श्रृंखला में उनके हालिया मुकाबलों का एक पुनरावृत्ति मैच होने का वादा करता है.

ये टीम हैं श्रीलंका के ग्रुप में

बांग्लादेश के अलावा, श्रीलंका दुबई और अबु धाबी में होने वाले एशिया कप में अपने ग्रुप बी अभियान में क्रमशः अफगानिस्तान और हांगकांग से भी भिड़ेगा. श्रीलंका इससे पहले 2023 में हुए पिछले एशिया कप के फाइनल में पहुँचा था और 2022 में यूएई में टी20I प्रारूप में आयोजित प्रतियोगिता जीती थी.  एशिया कप के लिए श्रीलंका टीम इस प्रकार है: 

चरिथ असालंका (कप्तान), पथुम निसानका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कमिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दसुन शनाका, वैनिंदु हसारंगा, दुनिथ वेलालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्ष्णा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pinnaduwage Wanindu Hasaranga De Silva, Sri Lanka, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com