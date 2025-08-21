विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यर के ये हालिया 3 बड़े धमाल, बन गए वनडे कप्तानी के दावेदार

Shreyas Iyer: बड़े धमाकों के बाद श्रेयस अय्यर को एशिया कप टीम में जगह न मिलने के बाद मचे बवाल के बाद बीसीसीआई भी हरकत में आ गया है. और अब अय्यर को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो चली है

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यर के ये हालिया 3 बड़े धमाल, बन गए वनडे कप्तानी के दावेदार
Asia Cup 2025: अय्यर को एशिया कप टीम में न चुने जाने को लेकर फैंस और पूर्व क्रिकेटरों में बहुत ही ज्यादा रोष है
  • बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को अगले वनडे कप्तान बनाने पर विचार करना शुरू किया है
  • श्रेयस अय्यर ने पिछले साल अपनी कप्तानी में मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई
  • आईपीएल में अय्यर ने 17 मैचों में 627 रन बनाए और सबसे अधिक छक्के मारने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर रहे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूएई में अगले महीने  होने वाले एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए मंगलवार को हुए टीम इंडिया के ऐलान के बाद श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को मचे शोर के बाद बीसीसीाआई (BCCI) भी नीति को लेकर बदलाव के मूड में दिख रहा है. करोड़ों फैंस को हैरानी इस बात पर थी कि इस तूफानी बल्लेबाज को सेलेक्टरों ने पांच संभावितों में भी जगह नहीं दी. और अब बोर्ड के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही आ रही है कि श्रेयस अय्यर को अगला वनडे कप्तान बनाने की तैयारी है.  बोर्ड वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत गिल को टी20 और टेस्ट की कप्तान बनाने के मूड में है, तो गिल साल 2027 फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप में भारत के अगले कप्तान हो सकते हैं. बहरहाल, अगर ऐसा हुआ है, तो इसके पीछे वजह रहे पिछले करीब दो साल के भीतर श्रेयस अय्यर के तीन वो बड़े धमाल, जिसने उनके तमाम आलोचकों के होठों पर टेप लगा दी. चलिए बारी-बारी से इन तीनों कमाल के बारे में जान लीजिए: 

1. 2 साल, एक खिताब, 1 फाइनल

बीसीसीआई द्वारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टस से बाहर किए जाने के बाद श्रेयस अय्यर फिर से मैदान पर लौटे, तो उन्होंने दिखाया कि वह व्हाइट-बॉल में कैसे कप्तान हैं. तमाम विवादों के बावजूद मुंबई एसोसिएशन अय्यर के साथ खड़ा रहा. नतीजा यह रहा कि अय्यर ने अपनी कप्तानी में पिछले  साल दिसंबर में मुंबई राष्ट्रीय टी20 ट्ऱॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया. वहीं, इस साल उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स ने फाइनल में जगह बनाई. बतौर कप्तान इन दोनों ही टूर्नामेंटों के समग्र प्रदर्शन से अय्यर सेलेक्टरों को संदेश देने में सफल रहे कि उनकी कप्तानी की दावेदारी की अनदेखी करना मुश्किल है. 

2. बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब

खिताबी जीत से अलग अय्यर सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. अय्यर ने जहां घरेलू टूर्नामेंट के 9 मैचों में 49.28 के औसत से 345 रन बनाए, तो वह इस साल आईपीएल में भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों में पांचवें और समग्र रूप से छठे बल्लेबाज रहे. अय्यर ने 17 मैचों की इतनी ही पारियों में 627 रन बनाए. 


3. ये बड़े कमाल, इसीलिए उठ रहे सवाल

अय्यर के कारनामों के भीतर कारनामे छिपे हैं. यह आप  श्रेयस के आईपीएल के रनों के इस पहलू से समझ सकते हैं. अय्यर सबसे छोटे टूर्नामेंट में निकोलस पूरन (40 छक्के) के बाद सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में दूसरे नंबर (39 छक्के रहे). लेकिन जिस बात ने दिग्गजों और आलोचकों की आंखें खोलकर रख दीं, वह रहा अय्यर का स्ट्राइक-रटे. इस साल आईपीएल के टॉप-10 बल्लेबाजों में अय्यर का स्ट्राइक-रेट (175.97) का रहा. लेकिन इन तमाम कमालों के बावजूद अय्यर को अगर एशिया कप के 5 संभावितों में भी नहीं चुना गया, तो बहुत ही हैरानी की बात है.



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shreyas Santosh Iyer, Shubman Singh Gill, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com