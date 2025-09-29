176 करोड़ के बजट में 5000 करोड़ पार की कमाई कर चुकी है ये फिल्म, बागी 4, मिराय, जॉली एलएलबी 3 सब हुए ढेर!

सितंबर का महीना बॉक्स ऑफिस के लिए काफी हलचल भरा रहा है. जहां एक ओर सिनेमाघरों में महीने की शुरुआत में टाइगर श्रॉफ की एक्शन से भरपूर फिल्म 'बागी 4' आई तो वहीं महीना खत्म होते होते इमरान हाशमी और पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी का ताबड़तोड़ कलेक्शन देखने को मिल रहा है. लेकिन इन सब में एक एनिमेटेड फिल्म ने दर्शकों का प्यार पाया है. दरअसल, 12 सितंबर को सिनेमाघरो में एनिमेटेड फिल्म 'डीमन स्लेयर: टू द हशिरा ट्रेनिंग' रिलीज हुई थी, जिसका बजट 176 करोड़ का बताया जा रहा है. जबकि भारत में फिल्म ने 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं वर्ल्डवाइड 5000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन अपने नाम कर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना नाम शुमार कर लिया है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, डीमन स्लेयर ने 5376.32 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन हासिल किया है. जबकि भारत में फिल्म की कमाई 68.05 करोड़ तक 17 दिनों में हुई है. दरअसल, पहले हफ्ते फिल्म का कलेक्शन 53.4 करोड़ हुआ था. हालांकि गिरावट के साथ दूसरे हफ्ते 12.3 करोड़ का कलेकशन जापानी फिल्म ने किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म की कमाई 50 करोड़ के पार हो गई.

'बागी 4' की बात करें तो वर्ल्डवाइड 77.63 करोड़ की कमाई फिल्म ने दुनियाभर में की है. जबकि भारत में 53.34 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने किया है. जॉली एलएलबी 3 की बात करें तो 127 करोड़ की कमाई फिल्म ने दुनियाभर में कर ली है. जबकि भारत में यह आंकड़ा 90.35 करोड़ पार हुआ है. जबकि मिराय का कलेक्शन वर्ल्डवाइड 134.72 करोड़ पहुंचा है. वहीं भारत में यह 86.84 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. ओजी की बात करें तो फिल्म ने 200.85 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 4 दिनों में कर लिया है. जबकि भारत में आंकड़ा 138.91 करोड़ तक पहुंचा है.



गौरतलब है कि हारुओ सोतोकी द्वारा निर्देशित'डीमन स्लेयर: टू द हशिरा ट्रेनिंग एक एनिमेटेड जापानी मूवी है, जिसकी कहानी एक खतरनाक राक्षस मुजान और डेमन स्लेयर कॉर्प्स के बीच की जंग पर आधारित है, जहां सभी योद्धा एक रहस्यमयी 'इनफिनिटी कैसल' में फंसे होते हैं और उन्हें अपनी जान पर खेलकर लड़ना पड़ता है. यह फिल्म उसी लोकप्रिय एनीमे सीरीज का हिस्सा है, जिसे दुनियाभर में युवाओं द्वारा खूब पसंद किया है.