दिलचस्प हुए ग्रुप 'बी' के हालात, अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान ऐसे कर पाएंगी सुपर-4 के लिए क्वालीफाई, जाने पूरा समीकरण

Asia Cup Super 4 scenarios: ग्रुप बी  में श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच बचे हुए हैं. इस मैच को जीतने वाली टीम सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर लेगी.

Asia Cup 2025 Super 4 qualification
  • बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 के ग्रुप बी में श्रीलंका के बराबर चार अंक हासिल किए हैं
  • ग्रुप बी में श्रीलंका चार अंक और बेहतर नेट रन रेट के कारण पहले स्थान पर है जबकि बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है
  • श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मैच सुपर 4 के लिए निर्णायक होगा जिसमें विजेता टीम क्वालीफाई करेगी
Asia Cup 2025 qualification: अफगानिस्तान (Afghanisatn) को हराकर बांग्लादेश अब अंक तालिका (Asia Cup 2025 Points Table) में श्रीलंका (Sri Lanka) के बराबर पहुंच गया. इस समय श्रीलंका ग्रुप बी में 4 अंक और +1.546 के  नेट रन रेट के साथ पहले नंबर पर है. तो वहीं, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है. बांग्लादेश (Bangladesh) ने अबतक अपने  तीनों मैच खेल लिए हैं. तीन मैच खेलकर टीम ने दो मैच जीते हैं और उनका अंक 4 है. बांग्लादेश का नेट रन रेट इस समय -0.270 का है. वहीं, हांगकांग की टीम सुपर 4 की रेस से बाहर है.  ग्रुप बी  में श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच बचे हुए हैं. इस मैच को जीतने वाली टीम सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर लेगी.

यानी यह मैच अब ग्रुप बी में वर्चुअल नॉकआउट बन गया है. अगर श्रीलंका यह मैच जीतने में सफल रहता है तो वह ग्रुप बी में बांग्लादेश के साथ सुपर 4 में पहुंच जाएगी. अगर, अफगानिस्तान की टीम उलटफेर करने में सफल रही तो तीनों टीमों के पास 4-4 अंक हो जाएंगे. ऐसे में सुपर 4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन होगी. यह नेट रन रेट पर निर्भर करेगा. बता दें कि ग्रुप बी में इस समय अफगानिस्तान का नेट रन रेट काफी अच्छा है. अफगानिस्तान का नेट रन रेट इस समय+2.150 का है. 

ग्रुप बी का समीकऱण है दिलचल्प

बांग्लादेश ने अपने सारे मैच खेल लिए हैं. लेकिन नेट रन रेट उनका -0.270 का है. वहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम का नेट रन रेट उनसे काफी बेहतर है. अफगानिस्तान का +2.150 और श्रीलंका का +1.546 नेट रन रेट है. अब अगर अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने में सफल रहती है तो फिर नेट रन रेट के आधार पर श्रीलंका के साथ दूसरी टीम अफगानिस्तान होगी जो ग्रुप बी से सुपर 4 में पहुंचेगी.  क्योंकि श्रीलंका का नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर है. 

वहीं, अगर श्रीलंका को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बड़ी हार झेलनी पड़ती है तो फिर बांग्लादेश के लिए मामला बन सकता है. गणित के अनुसार अगर श्रीलंका को अफगानिस्तान की टीम 70 रनों से ज्यादा रनों से हराती है और 50 से अधिक गेंदें रहते मैच जीतती है तो फिर यहां श्रीलंका के लिए समीकऱण बदल सकता है और नेट रन में बांग्लादेश को फायदा पहुंच सकता है. लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान, श्रीलंका पर बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करें. वहीं, अगर श्रीलंका मैच भी हार जाता है  वह सुपर 4 में पहुंच सकीत है.  

शर्त यह होगी कि वह लक्ष्य का पीछा करते हुए  70 से ज्यादा रनों नहीं हारे और पहले बल्लेबाजी करने के बाद (AFG) अफगानिस्तान 50 से अधिक गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल न कर पाए. ऐसे में श्रीलंका सीधे नेट रन रेट के आधार पर सुपर 4 में पहुंच जाएगी. 

ग्रुप ए में पाकिस्तान कैसे पहुंच सकती सुपर 4 में 

ग्रुप ए में भारत अपने दोनों मैच जीतकर सुपर 4 में पहले ही पहुंच चुका है. अब यूएई और पाकिस्तान के बीच सीधा समीकऱण है. दोनों टीमों के बीच मैच होना है. इस मैच को जीतने वाली टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी. अब 17 सितंबर को पाकिस्तान बनाम यूएई मैच सीधा “करो या मरो” का मुकाबला होगा. य़ह मैच टाई या बेनतीजा रहा तो नेट रन रेट के आधार पर फैसला किया जाएगा. इस समय पाकिस्तान का नेट रन रेट, UAE से ज्यादा है. ऐसे में पाकिस्तान सुपर 4 में क्वालीफाई करेगा. 

