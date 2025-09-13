विज्ञापन
Asia Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान के धमाकेदार जीत के बाद बदला पॉइंट्स टेबल का समीकरण

Asia Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान बनाम ओमान मुकाबले के बाद पाकिस्तान की टीम ग्रुप 'ए' से अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि शिकस्त खाने के बाद ओमान की टीम तीसरे स्थान पर स्थित है.

सफलता का जश्न मनाते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी
  • एशिया कप 2025 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की
  • ग्रुप ए की अंकतालिका में भारत पहले, पाकिस्तान दूसरे, ओमान तीसरे और यूएई चौथे स्थान पर है
  • भारत ने एक मैच में जीत के साथ बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष स्थान बनाए रखा है
Asia Cup 2025 Points Table: एशिया कप 2025 का चौथा मुकाबला 12 सितंबर को पाकिस्तान और ओमान के बीच अबू धाबी में खेला गया. जहां पाकिस्तान की टीम 93 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. इसके साथ ही टूर्नामेंट में वह अपनी पहली जीत हासिल करते हुए ग्रुप 'ए' की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं ओमान की टीम शिकस्त खाने के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच गई. भारतीय टीम अब भी बेहतर नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है. ग्रुप 'ए' की चौथी टीम हांगकांग, जो भारत के खिलाफ बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद चौथे स्थान पर काबिज है. 

पाकिस्तान बनाम ओमान मैच के बाद ग्रुप 'ए' की अंकतालिका में स्थिति

भारत - एक मैच - एक जीत - दो अंक (+10.483)
पाकिस्तान - एक मैच - एक जीत - दो अंक (+4.650)
ओमान - एक मैच - एक हार - शून्य अंक (-4.650)
UAE - एक मैच - एक हार - शून्य अंक (-10.483)

ग्रुप 'बी' में अफगानिस्तान का है जलवा 

ग्रुप 'ए' में जहां इंडिया की टीम अंकतालिका में धमाल मचा रही है. वहीं ग्रुप 'बी' में अफगानिस्तान की टीम जलवा बिखेर रही है. राशिद एण्ड कंपनी पहले पायदान पर काबिज है. अफगान टीम को भी बांग्लादेश की तरह एक ही मैच में जीत मिली है, लेकिन उनका नेट रन रेट काफी अच्छा है. यही वजह है कि वह बांग्लादेश से एक पायदान ऊपर पहले स्थान पर काबिज है. 

ग्रुप 'बी' में अफगानिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर बांग्लादेश का नाम आता है. उसके बाद तीसरे स्थान पर हांगकांग, जबकि चौथे स्थान पर श्रीलंका की टीम काबिज है. श्रीलंका के चौथे स्थान पर रहने का कारण उनका टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला न खेलना है. आज के मुकाबले के बाद उनकी स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा.

ग्रुप 'बी' की स्थिति 

अफगानिस्तान - एक मैच - एक जीत - दो अंक (+4.700)
बांग्लादेश - एक मैच - एक जीत - दो अंक (+1.001)
हांगकांग - दो मैच - दो हार - शून्य अंक (-2.889)
श्रीलंका - अब तक एक भी मैच नहीं खेला है. जिसकी वजह से चौथे स्थान पर बिना किसी अंकों के काबिज है. 

