Asia Cup 2025: UAE के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वजह से लिया फैसला- रिपोर्ट

Pakistan Cancels Press Conference before UAE Match: एशिया कप 2025 में बुधवार 17 सितंबर को पाकिस्तान और यूएई का आमना-सामना होना है. यह मुकाबला कई लिहाज से अहम है. यूएई के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया सुपर-4 में पहुंच गई है, जबकि ग्रुप ए से सुपर-4 में जाने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी, इसका फैसला इस मैच से होगा. इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों द्वारा रविवार को हुए मैच के बाद हाथ नहीं मिलाने को लेकर पीसीबी ने मैच रैफरी के खिलाफ आईसीसी से शिकायत की थी.

पाकिस्तान ने मैच रैफरी पर एक्शन नहीं लेने पर एशिया कप से बॉयकॉट की धमकी दी थी. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान यूएई के खिलाफ मुकाबले से पीछे हट सकता है. लेकिन मंगलवार को आईसीसी ने मैच रैफरी पर एक्शन लेने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग खारिज कर दी. वहीं अब खबर है कि पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ होने वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है.

पाकिस्तानी अखबार द नेशन की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगलवार शाम को अचानक रद्द कर दी गई. खिलाड़ियों को शाम 7:30 बजे मीडिया से बात करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन ब्रीफिंग बिना स्पष्टीकरण के रद्द कर दी गई. हालांकि, टीम के अभी भी रात 9 बजे से अभ्यास करने की उम्मीद है. सूत्रों ने बताया कि अगर हालात बदलते हैं तो सत्र को रद्द भी किया जा सकता है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया, पाकिस्तान ने मंगलवार को यहां प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी और टीम सूत्रों ने कहा कि ऐसा टूर्नामेंट के बहिष्कार को लेकर होने वाले सवालों के चलते किया गया.

रिपोर्ट की मानें तो पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी, बोर्ड का अगला कदम क्या होगा, इसके लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से बात करेंगे. एशिया कप को लेकर पाकिस्तान के रुख और आईसीसी के फैसले पर जल्द ही औपचारिक बयान आने की उम्मीद है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है अगर पीसीबी की मांगें पूरी नहीं हुईं तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने पर भी विचार कर सकता है.

इससे पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को पाकिस्तान की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उसने एशिया कप के लिए अधिकारियों के पैनल से मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हालांकि भारत के खिलाफ मैच के बाद 'हाथ नहीं मिलाने' के विवाद के लिए जिम्बाब्वे के रैफरी को जिम्मेदार ठहराते हुए कथित तौर पर टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी है.

पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को एशिया कप मैच में टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था. आईसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया,"कल देर रात आईसीसी ने पीसीबी को जवाब भेजा था कि पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है."

जिंबाब्वे के 69 वर्षीय पाइक्रॉफ्ट बुधवार को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के ग्रुप चरण के अंतिम मैच में रैफरी होंगे. पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नावेद चीमा ने भी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि पाइक्रॉफ्ट के जोर देने पर ही रविवार को दोनों कप्तानों के बीच टीम की जानकारी का आदान-प्रदान नहीं किया गया जैसा कि आमतौर पर होता है.

भारत की सात विकेट से जीत के बाद सूर्यकुमार और उनकी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. पाइक्रॉफ्ट आईसीसी एलीट पैनल के सबसे सीनियर मैच रैफरी में से एक हैं जिन्होंने 695 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों (पुरुष और महिला वर्ग के तीनों प्रारूप में) में अधिकारी की भूमिका निभाई है.

पीसीबी चाहता था कि पाइक्रॉफ्ट को पूरे टूर्नामेंट से हटा दिया जाए लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत के जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी द्वारा उनकी मांग को सिरे से खारिज करने के बाद वे खेलना जारी रखते हैं या नहीं.

समझा जाता है कि पीसीबी एक सम्मानजनक समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है जिसके तहत वह चाहता है कि पाइक्रॉफ्ट उनके मैचों में मैच रैफरी की भूमिका नहीं निभाएं. पीसीबी ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि बुधवार को यूएई के खिलाफ मैच में रिची रिचर्डसन रैफरी की भूमिका निभाए लेकिन ऐसा होगा या नहीं यह बड़ा सवाल है.

(भाषा से इनपुट के साथ)

