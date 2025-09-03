विज्ञापन
Asia Cup 2025: एशिया कप में पाकिस्तान से भी ज़्यादा भारत को इस टीम से रहना पड़ सकता है सावधान!

India vs Afghanistan, Asia Cup 2025: ट्राई सीरीज़ के पहले मैच में अफ़ग़ानिस्तान से हार के बाद अपनी दूसरी भिड़ंत में पाकिस्तान से हुई और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रनों से हराकर संकेत दे दिया कि एशिया कप 2025 में ये टीम कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है.

  • अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर छह की तीव्रता वाला भूकंप आया, जिससे एक हजार चार सौ से अधिक लोगों की मौत हुई.
  • अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी मानसिक क्षमता और प्रदर्शन से एशिया कप 2025 में खतरे की चेतावनी दी है.
  • राशिद खान जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज और मजबूत बल्लेबाजी क्रम मौजूद है, जो किसी भी टीम को चुनौती दे सकता है.
India vs Afghanistan, Asia Cup 2025: अफगानिस्तान कमाल की टीम है. रविवार देर रात अफग़ानिस्तान में भयंकर भूचाल आया. रिक्टर स्केल पर 6.0 की तीव्रता वाले भूकंप ने खासकर उत्तरी अफगानिस्तान में बेहिसाब तबाही मचाई. तालिबान सरकार के अनुसार इस प्रलय में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं. इस विनाशकारी भूकंप से मची तबाही ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और राशिद खान ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं. 

मैदान पर प्रदर्शन से लाये भूचाल

इन सबके बावजूद कमाल ये है कि ये टीम जब मैदान पर आई तो अपार दुख को पीछे छोड़कर मैदान पर अपने प्रदर्शन से भूचाल ला दिया. ट्राई सीरीज़ के पहले मैच में अफ़ग़ानिस्तान से हार के बाद अपनी दूसरी भिड़ंत में पाकिस्तान से हुई और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रनों से हराकर संकेत दे दिया कि एशिया कप 2025 में ये टीम कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है.

इस पठान पर रहेगी नज़र

क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैरान हैं. सिर्फ़ इस टीम की मानसिक क्षमता को देखकर नहीं बल्कि टीम के लगातार वर्ल्ड क्लास बनने की काबिलिटत को देखकर भी. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ इस टीम ने कामयाबियों का दौर देखा है. अजय जडेजा ने X पर ट्वीट किया,"सदिकुल्लाह अटल- अफग़ानिस्तान क्रिकेट के अगले बड़े स्टार. इस युवा क्रिकेटर में सभी फॉर्मैट का क्रिकेट खेलने की काबिलियत है और वो इसे साबित भी कर रहे हैं." 

सदिकुल्लाह अटल हैं तेज़ी से उभरता सितारा

24 साल के हुनरमंद अफ़गान क्रिकेटर सदीकुल्लाह अटल बांये हाथ के आक्रामक टॉप ऑर्डर बैटर हैं जो इन दिनों UAE के ट्राई सीरीज़ में धूम मचा रहे हैं. वो जिस आसानी से पंच करते हुए भी छक्का लगा रहे हैं वो एक क्लास क्रिकेटर की पहचान साबित करते हैं. अफगानिस्तान में लोगार के सदिकुल्लाह IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं औरं उन्होंने सिर्फ ढाई साल पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा. हालांकि उनंका कारनामा अबतक काबुल ईगल्स के लिए शपगीजा क्रिकेट लीग में ही दिखा है. लेकिन एक्सपर्ट्स उन्हें कल का चमकता सितारा मान रहे हैं. एशिया कप में उनपर खासी नज़र रहेगी. 

शॉर्टर फॉर्मैट की वर्ल्ड क्लास टीम से सावधान!

अफगानिस्तान पिछले दो-तीन साल से वनडे वर्ल्ड कप और टी-20 वर्ल्ड कप में साबित कर चुकी है कि इस टीम को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, इस टीम में रहमतुल्लाह गुरबाज और सदिकुल्लाह अटल जैसे ओपनर्स के अलावा इब्राहिम ज़ादरान और अजमतुल्लाह ओमारज़ाई से लेकर राशिद ख़ान तक बैटिंग डेप्थ है. टीम में वर्ल्ड क्लास राशिद ख़ान जैसे स्पेशलिस्ट स्पिन गेंदबाज़ के अलावा ओमारज़ाई, करीम ज़नत, राशिद ख़ान, मो. नबी जैसे ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं. ऐसे में ये टीम अपने दिन किसी भी टॉप ऑर्डर टीम को शिकस्त दे सकती है. इस टीम पर अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दांव लगाने को तैयार नज़र आते हैं.

India, Afghanistan, Asia Cup 2025, Cricket
