Asia Cup 2025: जब पाकिस्तान के 11वें नंबर के बल्लेबाज ने आकर टीम को दिलाई थी रोमांचक जीत, बाहर हो गया था भारत

शारजाह के मैदान पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान एशिया कप के 10वें मुकाबले में एक दूसरे के आमने-सामने थे और इस मुकाबले पर भारत की भी नजरें थी. क्योंकि इस मैच से पहले फाइनल में पहुंचने का समीकरण ऐसा था कि अफगानिस्तान को हर हाल में पाकिस्तान को हराना था, क्योंकि भारत को श्रीलंका और फिर पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी तरफ अफगानिस्तान थी, जिसके बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका था. दांव पर पाकिस्तान की भी किस्मत थी. वहीं इस मैच का फैसला आने के लिए नंबर-11 के बल्लेबाज को आना पड़ा. उन्होंने दो छक्के जड़े. पाकिस्तान के तत्कालीन कप्तान बाबर आजम ने इन छक्कों की तुलना जावेद मियांदाद के छक्कों से की थी.

अफगानिस्तान की मिली थी तेज शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान को हज़रतुल्लाह ज़ज़ई और रहमानुल्लाह गुरबाज़ की जोड़ी ने तेज शुरुआत दिलाई थी. हालांकि, चौथे ओवर में हारिस रऊफ ने गुरबाज को बोल्ड कर पाकिस्तान को शुरुआती सफलता दिलाई. इसके बाद मोहम्मद हसनैन ने ज़ज़ई को आउट किया. अफगानिस्तान ने 6 ओवरों में 48 रन बटोरे और 2 दो विकेट गंवाए.

स्पिनर्स ने लगाया स्कोरिंग रेट पर ब्रेक

हालांकि, पहला पावरप्ले खत्म होने के बाद पाकिस्तान के स्पिनर शादाब और मोहम्मद नवाज ने स्कोरिंग रेट पर ब्रेक लगा दिया. अगले पांच ओवरों में इब्राहिम जादरान और करीम जनात सिर्फ 29 रन बना सके. स्कोरिंग दर को बढ़ाने के प्रयास में करीम जनात ने अपना विकेट गंवाया. इसके बाद तो पाकिस्तान ने अपनी पकड़ बना ली. 14 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान ने 91 रन बना लिए थे और उसने 4 विकेट गंवा दिए थे.

इब्राहिम अफगानिस्तान की ओर से एंकर की भूमिका निभाते रहे, लेकिन टीम उस तरह से फिनिश नहीं कर पाई, जैसे उन्होंने शुरुआत की थी. राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजई ने डेथ ओवरों में बल्ला चलाने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने धीमी गेंद के चतुराई भरे इस्तेमाल से उन्हें काफी हद तक शांत रखा. अफगानिस्तान आखिरी में 6 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना पाई.

पाकिस्तान की स्लो शुरुआत

पाकिस्तान के सामने लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन फारूकी ने बाबर को पहली ही गेंद पर विकेट के आगे जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को बड़ी सफलता दिलाई. इसके बाद क्रीज पर आए फखर जमान सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए. अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की. पाकिस्तान 6 ओवर में सिर्फ 35 रन ही बना पाई. इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने मध्यक्रम को संभालने का प्रयास किया था. लेकिन जब एक बार यह जोड़ी टूटी तो विकटों का पतक्षर सा लग गया.

रोमांचक मैच में नसीम शाह का चला जादू

फजलहक फारूकी ने इसके बाद एक शानदार ओवर फेंका. फारूकी ने 18वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और दो विकेट लिए. लग रहा था कि अफगानिस्तान यहां से मैच जीत ले जाएगी. 87 पर 3 विकेट गंवाने वाली पाकिस्तान हार के कगार पर पहुंच गई थी. पाकिस्तान ने 18 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट गंवा दिए थे और उसका स्कोर 109 रन था.

इसके बाद अगले कुछ गेंदों में मैच का फैसला होना था.फ़रीद अहमद ने इसके बाद अगले ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और 2 विकेट लिए. पाकिस्तान को आखिरी में 7 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और उसके हाथ में सिर्फ एक विकेट था.

नसीम शाह आखिरी ओवर में स्ट्राइक पर थे. गेंद फजलहक फारूकी के हाथ में थी, जिन्होंने आखिरी ओवर शानदार डाला था. लेकिन नसीन ने मैच के आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ा दिया. अब पाकिस्तान को 5 गेंद पर 5 रन चाहिए थे. नसीम शाह ने इसके बाद अगली गेंद पर फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ पाकिस्तान को ना सिर्फ जीत दिलाई बल्कि उसे फाइनल में भी पहुंचाया और अफगानिस्तान और भारत को बाहर होना पड़ा.

