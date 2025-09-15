IND vs PAK, Asia Cup: एकतरफा मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पटका

India vs Pakistan Asia Cup 2025: कुलदीप यादव के हुनर और अक्षर पटेल के अनुशासित प्रदर्शन का पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और भारत ने एशिया कप के एकतरफा मुकाबले में रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी को अपेक्षा के अनुरूप सात विकेट से हरा दिया. पहलगाम आतंकी हमले के कारण इस मैच के बहिष्कार की मांग के बावजूद मैदान खचाखच भरा था और 85 प्रतिशत भारतीय प्रशंसक थे जिन्होंने सूर्यकुमार यादव की टीम को पहली गेंद से आखिर पर पाकिस्तान को दबाव में रखते देखा. वहीं इस मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ी मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते नहीं दिखे जैसा कि आमतौर पर टीमें किसी मुकाबले के बाद करती हैं. इससे पहले टॉस के समय भी दोनों कप्तानों सूर्यकुकार और पाकिस्तान के सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाये थे.

अभिषेक का आक्रमक अंदाज

128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक ने आक्रामक शुरुआत दिलाई और मैच में पाकिस्तान की वापसी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. अभिषेक ने शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी. शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए. गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए.

तिलक और सूर्यकुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रन की अहम साझेदारी हुई. सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली और छक्का लगाकर मैच जितवाया. सूर्या 37 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहे. शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता.

भारतीय स्पिनरों ने बुना जाल

सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए. टॉस के दौरान भी उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ भी नहीं मिलाया. भारत ने पहली वैध गेंद से ही दबाव बना दिया और सईम अयूब खाता खोले बिना हार्दिक पंड्या की गेंद पर प्वाइंट में बुमराह को कैच दे बैठे. इसके अगले ओवर में बुमराह ने मोहम्मद हारिस को पवेलियन भेजा. पाकिस्तान के लिए इस मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज साहिबजादा फरहान रहे, जिन्होंने 44 गेंद में 40 रनों की पारी खेली. पाकिस्तानी टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन ही बना पाई.

भारत की तरफ से स्पिनर अक्षर ने चार ओवर में 18 रन देकर दो, कुलदीप ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन और वरूण ने चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लिया. पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज इस तिकड़ी के सामने टिक नहीं सका और टीम नौ विकेट पर 127 रन ही बना सकी. भारत ने गेंदबाजी के दौरान ही एक बार फिर दिखा दिया कि दोनों टीमों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर है. अक्षर, कुलदीप और वरूण ने मिलकर 40 डॉट गेंदें डाली और जसप्रीत बुमराह ने भी 15 डॉट गेंद फेंकी. इसी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर बने दबाव का पता चल जाता है.

जीत सशस्त्र बलों को समर्पित

वहीं मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने कहा,"मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन मौका है मैं कहना चाहता हूं कि हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं." उन्होंने कहा,"मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज की जीत अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया और आशा करते हैं कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे."

