Asia Cup 2025, IND vs PAK: जसप्रीत बुमराह को खेलना कितना बड़ा चैलेंज? सैम अयूब ने कही बड़ी बात

Saim Ayub Big on Playing vs Jasprit Bumrah: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में जब रविवार को टीम इंडिया एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज के अपने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी तो टीम की कोशिश जीत के साथ सुपर-4 का टिकट पक्का करने पर होगी. भारत-पाकिस्तान मैच का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इस बार फैंस के बीच उतनी हाइप नहीं है.

हालांकि, भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है. भारत और पाकिस्तान ने जीत के साथ एशिया कप अभियान का आगाज किया है. ऐसे में रविवार को होने वाला मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. वहीं इस मैच में जिस भारतीय खिलाड़ी पर सबकी नजरें होंगी, वो जसप्रीत बुमराह है और यह देखना मजेदार होगा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज किस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट के इस दिग्गज गेंदबाज का सामना करते हैं.

भारत के प्लेइंग इलेवन में शुभमन गिल, सूर्यकुमार, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज, जसप्रीत बुमराह जैसा तेज गेंदबाज, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर मौजूद हैं. कागज पर भारतीय टीम पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक दिखती है जो नए कप्तान सलमान अली आगा के नेतृत्व में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है. हालांकि इस प्रारूप की बदलने वाली प्रकृति को देखते हुए उलटफेर की संभावना हमेशा बनी रहती है लेकिन इस मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ इसकी संभावना कम ही है.

पाकिस्तानी टीम के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक सलामी बल्लेबाज सैम अयूब मुकाबले की पूर्व संध्या पर जब मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह का सामना करना कितना चुनौतीपूर्ण है, इसके जवाब में सैम अयूब ने कहा,"बिल्कुल चैलेंज है, सर जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो हर तरह का बॉलर आपके लिए चैलेंज ही होता है. सबसे बड़ा चैलेंज है कि टीम को किस तरह जिताना है और उसके लिए तरीके निकालना, उस मोमेंट में रह कर, मैच में प्रेशर में वो जरूरी है."

भारत-पाक मैच में भारतीय बल्लेबाजों और पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के बीच मुकाबला होता है लेकिन इस बार दोनों टीमों के स्पिनरों की अहम भूमिका होगी. जबकि जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी ही एकमात्र विशेषज्ञ तेज गेंदबाज हैं जो रविवार को मैदान में उतरेंगे. पिच में हालांकि ज्यादा टर्न नहीं है लेकिन दोनों टीमों में एक-एक दाएं हाथ के कलाई के स्पिनर और एक-एक बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर की मौजूदगी एक दिलचस्प कहानी बनाती है. सूफियान मुकीम एक अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन कुलदीप यादव जैसे चतुर गेंदबाज के आस-पास भी नहीं हैं जिनकी गुगली खेलना आसान नहीं है.

वहीं पाकिस्तान को गेंदबाजी से ज्यादा भारत का बल्लेबाजी क्रम चिंतित करेगा. गिल, अभिषेक, संजू सैमसन, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे अगर चल जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. ऑलराउंडरों की बात करें तो फहीम अशरफ की हार्दिक से कोई तुलना ही नहीं है.

भारत को पाकिस्तानी लाइन-अप में किसी एक गेंदबाज से सावधान रहना है तो वह शाहीन ही हैं जिनकी 2021 में इस मैदान पर यादगार यादें हैं. उन्होंने केएल राहुल, रोहित शर्मा और कुछ ओवर बाद विराट कोहली को आउट करके अपने देश को टी20 विश्व कप ग्रुप लीग मैच में शानदार जीत दिलाई थी.

एशिया कप के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: फखर जमां, हसन नवाज, खुशदिल शाह, साइम अयूब, सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर.

