Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले अफगानिस्तान टीम में शामिल हुआ यह दिग्गज

John Mooney Appointed Afghanistan Fielding Coach: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 की तैयारी मजबूती से कर रही है. टूर्नामेंट के लिए टीम की घोषणा के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए फील्डिंग कोच के रूप में जॉन मूनी के नाम का ऐलान किया है. 43 साल के जॉन मूनी आयरलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं. वह इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड से कोचिंग में प्रमाणपत्र प्राप्त हैं.

मूनी पूर्व में भी अफगानिस्तान के फील्डिंग कोच रह चुके हैं. वह 2018 से 2019 के बीच अफगानिस्तान के फील्डिंग कोच थे. इसके अलावा वह वेस्टइंडीज पुरुष टीम और आयरलैंड महिला टीम के भी कोच रहे हैं. जॉन आयरलैंड के लिए 91 मैच खेल चुके हैं. आयरलैंड के लिए मूनी ने 2007, 2011 और 2015 के वनडे विश्व कप खेले हैं. इसके साथ ही उन्होंने दो टी20 विश्व कप भी खेले हैं.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के निर्मलन थानाबालासिंगम को टीम का नया फिजियोथेरेपिस्ट नियुक्त किया है. थानाबालासिंगम ऑस्ट्रेलिया के फिजियोथेरेपी बोर्ड में पंजीकृत चिकित्सक और ऑस्ट्रेलियाई फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य हैं. उन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी और खेल विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री ली है.

2018 से वह कॉनकॉर्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कार्यरत हैं और यूएई के आईएलटी 20 में डेजर्ट वाइपर्स के फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं. इससे पहले, मार्च 2017 से जून 2018 तक, थानाबालासिंगम ने श्रीलंका क्रिकेट के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रबंधक के रूप में कार्य किया था.

वह न्यू साउथ वेल्स, बीबीएल में रंगपुर राइडर्स, ग्लोबल टी20 में मॉन्ट्रियल टाइगर्स, आईसीसी वर्ल्ड इलेवन और बीबीएल में सिडनी थंडर जैसी टीमों के फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं. एसीबी के मुताबिक, फील्डिंग कोच और फिजियोथेरेपिस्ट अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ चुके हैं. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप से पूर्व यूएई में पाकिस्तान और यूएई के साथ त्रिकोणीय टी20 सीरीज खेलनी है.

