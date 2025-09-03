Asia Cup 2025: अफगानिस्तान के इस जाल ने पाकिस्तान को डुबो दिया, भारत को वॉर्निंग, आंकड़े बहुत ही बवाली हैं

पाकिस्तान क्या से क्या हो गया देखते-देखते! यह हम नहीं कह रहे, पूरा क्रिकेट जगत कह रहा है, तस्वीरें चीख-चीखे कर बोल रही हैं. और आंकड़े बहुत ही मजबूती से गवाही दे रहे हैं. यूएई (UAE) में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान (Pak vs Afg) ने शारजाह क्रिकेट स्टेडिम में पाकिस्तान को 18 रन से डुबोकर हाहाकार मचा दिया. पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है. अफगानिस्तान ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों की चीखें निकल गईं. यह जाल बुना उसे कप्तान राशिद खान (Rashid Khan), पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) और नई चाइनामैन सनसनी नूर अहमद (Noor Ahamad) ने मिलकर.

अफगानी तिलंगों का हमला

इन तीनों ने मिलकर फेंके 12 ओवरों में 70 रन देकर देकर पाकिस्तान के छह विकेट चटकाए. मतलब प्रति ओवर सात रन की दर. तीनों के ही हिस्से में दो-दो विकेट आए और राशिद ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के खिलाफ ऐसा जाल बुना कि उनका दम निकल गया. नतीजा पाकिस्तान के माथे पर 18 रन से हार का कलंक लग गया. लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है. बात है साल 2024 से लेकर अभी तक के अफगानी स्पिन जाल के उस आंकड़े की, जो भारत के लिए बहुत हद तक अलार्मिंग कॉल है.

यह जाल बहुत ही खतरनाक है!

आंकड़े इस जाल को समझने की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर है. पिछले साल जनवरी से अफगानी स्पिनरों ने मिलकर 75 विकेट चटकाए हैं. औसत 18.74 (इस दौरान दूसरा सर्वश्रेष्ठ) है, तो इकानमी रन-रेट (प्रति ओवर रन दर) 6.66 है, जो इस समयावधि में सर्वश्रेष्ठ है. डॉट बॉल 42.3 %), बाउंड्रियां (11.3%) और पारी में 4 विकेट की संख्या चार तीनों ही आखिरी मामलों में पिछले साल से अफगानी स्पिनर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं. ऊपर से एशिया कप यूएई में होने जा रहा है. और ये तमाम तत्व भारत के लिए अलार्मिंग कॉल जरूर हैं. कैसे इस जाल से निपटेंगे, यह देखने वाली बात होगी.

