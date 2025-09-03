विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: अफगानिस्तान के इस जाल ने पाकिस्तान को डुबो दिया, भारत को वॉर्निंग, आंकड़े बहुत ही बवाली हैं

Afghanistan vs Pakistan: मंगलवार की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो जाल बुना, वह एशिया कप में भारत के लिए भी चिंता का विषय है

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: अफगानिस्तान के इस जाल ने पाकिस्तान को डुबो दिया, भारत को वॉर्निंग, आंकड़े बहुत ही बवाली हैं
Asia Cup 2025: भारतीयों को एशिया कप से पहले अफगानिस्तान ने वॉर्निंग जारी कर दी है
  • यूएई में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हराकर हलचल मचा दी
  • अफगानी स्पिनर राशिद खान, मोहम्मद नबी और नूर अहमद ने मिलकर पाकिस्तान के छह विकेट 70 रन में गिराए
  • जनवरी 2023 से अब तक अफगानी स्पिनरों ने 75 विकेट लिए हैं, औसत 18.74 और इकानमी रेट 6.66 है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान क्या से क्या हो गया देखते-देखते! यह हम नहीं कह रहे, पूरा क्रिकेट जगत कह रहा है, तस्वीरें चीख-चीखे कर बोल रही हैं. और आंकड़े बहुत ही मजबूती से गवाही दे रहे हैं. यूएई (UAE) में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान (Pak vs Afg) ने शारजाह क्रिकेट स्टेडिम में पाकिस्तान को 18 रन से डुबोकर हाहाकार मचा दिया. पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है. अफगानिस्तान ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों की चीखें निकल गईं. यह जाल बुना उसे कप्तान राशिद खान (Rashid Khan), पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) और नई चाइनामैन सनसनी नूर अहमद (Noor Ahamad) ने मिलकर. 

अफगानी तिलंगों का हमला 

इन तीनों ने मिलकर फेंके 12 ओवरों में 70 रन देकर देकर पाकिस्तान के छह विकेट चटकाए. मतलब प्रति ओवर सात  रन की दर. तीनों के ही हिस्से में दो-दो विकेट आए और राशिद ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के खिलाफ ऐसा जाल बुना कि उनका दम निकल गया. नतीजा पाकिस्तान के माथे पर 18 रन से हार का कलंक लग गया. लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है. बात है साल 2024 से लेकर अभी तक के अफगानी स्पिन जाल के उस आंकड़े की, जो भारत के लिए बहुत हद तक अलार्मिंग कॉल है. 

यह जाल बहुत ही खतरनाक है!

आंकड़े इस जाल को समझने की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर है. पिछले साल जनवरी से अफगानी स्पिनरों ने मिलकर 75 विकेट चटकाए हैं. औसत 18.74 (इस दौरान दूसरा सर्वश्रेष्ठ) है, तो इकानमी रन-रेट (प्रति ओवर रन दर) 6.66 है, जो इस समयावधि में सर्वश्रेष्ठ है. डॉट बॉल 42.3 %), बाउंड्रियां (11.3%) और पारी में 4 विकेट की संख्या चार तीनों ही आखिरी मामलों में पिछले साल से अफगानी स्पिनर  दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं. ऊपर से एशिया कप यूएई में होने जा रहा है. और ये तमाम तत्व भारत के लिए अलार्मिंग कॉल जरूर हैं. कैसे इस जाल से निपटेंगे, यह देखने वाली बात होगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rashid Khan Arman, Noor Ahmad Lakanwal, Mohammad Nabi Eisakhil, Afghanistan, Pakistan, India, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com