नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहनें? पितृपक्ष से पहले ही कर लें शॉपिंग

Navratri colours 2025: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है. साल में 4 बार नवरात्रि आती है, दो मुख्य नवरात्रि- चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि- आषाढ़ और माघ के महीने में. इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर, सोमवार से शुरू हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर, विजयादशमी को होगा. इन नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. इसके अलावा इन दिनों में देवी के 9 स्वरूपों को समर्पित रंगों के कपड़े पहने जाते हैं.

पंचांग के अनुसार, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा. अब, इन दिनों में कोई भी नई चीज, खासकर कपड़े, खरीदने की परंपरा नहीं है. ऐसे में आप चाहें तो पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही नवरात्रि की शॉपिंग कर सकते हैं. सही समय पर खरीदी गई चीजें आपके घर में शुभता और सकारात्मकता लाती हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में कौन-सा रंग पहनना चाहिए-

पहला दिन

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है. यह ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है.

नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता है. सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है.

नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. इस दिन लाल रंग पहनना शुभ माना जाता है. लाल रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है.

नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है. इस दिन रॉयल ब्लू रंग पहनना शुभ माना जाता है. रॉयल ब्लू रंग आत्मविश्वास और स्थिरता दर्शाता है.

नवरात्रि के पांचवे दिन देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है. इस दिन पीला रंग पहनना शुभ माना जाता है. पीला रंग खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है.

नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है. इस दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है. हरा रंग समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है.

नवरात्रि के सातवे दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. इस दिन ग्रे रंग पहनना शुभ माना जाता है. ग्रे रंग स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है.

नवरात्रि के आठवे दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है. इस दिन बैंगनी रंग पहनना शुभ माना जाता है. बैंगनी रंग आध्यात्मिकता और रहस्यमय शक्ति को दर्शाता है.

नवरात्रि के नौवे दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. इस दिन मोर हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है. मोर हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है.

इन रंगों को ध्यान में रखते हुए आप पितृपक्ष से पहले ही शॉपिंग कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो इन रंगों को अपने कपड़ों के अलावा घर की सजावट, पूजा स्थल और एक्सेसरीज में भी शामिल कर सकते हैं.